HOME NEWS NASIONAL

DPR Minta Pemerintah Percepat Evakuasi WNI di Lebanon

Awaludin , Jurnalis-Minggu, 29 September 2024 |19:42 WIB
DPR Minta Pemerintah Percepat Evakuasi WNI di Lebanon
DPR RI (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Anggota DPR RI Komisi I, Junico BP Siahaan meminta pemerintah mempercepat proses evakuasi Warga Negara Indonesia (WNI) yang masih berada di Lebanon. Hal ini menyusul serangan Israel ke Lebanon yang mengakibatkan ratusan nyawa hilang.

"Dalam situasi darurat seperti ini, setiap detik sangat berarti bagi keselamatan WNI yang berada di Lebanon. Pemerintah harus mempercepat evakuasi WNI yang masih tertahan di Lebanon. Keselamatan warga kita harus jadi prioritas," ujar Junico Siahaan dalam keterangannya, Minggu (29/9/2024). 

Seperti diketahui, militer Israel pada Senin (23/9) waktu setempat melancarkan rentetan serangan udara terhadap ratusan target kelompok Hizbullah di wilayah Lebanon. Akibat serangan besar-besaran ini, puluhan ribu orang terpaksa mengungsi ke lokasi yang lebih aman. Rentetan serangan Israel itu tercatat sebagai yang paling mematikan yang pernah melanda Lebanon dalam beberapa dekade terakhir.

Kementerian Luar Negeri RI pada Kamis (26/9) telah menggelar rapat koordinasi dengan TNI guna membahas perlindungan WNI di Lebanon. Pemerintah menegaskan jika keadaan semakin tereskalasi, pasukan TNI di UNIFIL (Pasukan Penjaga Perdamaian PBB) akan memberikan dukungan proses evakuasi WNI di Lebanon, dengan tetap berkoordinasi melalui Force Commander UNIFIL. 

 

      
