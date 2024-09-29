Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kasus Pembubaran Diskusi di Kemang, BPIP: Kekerasan Hancurkan Keadaban Pancasila!

Awaludin , Jurnalis-Minggu, 29 September 2024 |21:26 WIB
Kasus Pembubaran Diskusi di Kemang, BPIP: Kekerasan Hancurkan Keadaban Pancasila!
Staf Khusus Dewan Pengarah BPIP Benny Susetyo (foto: dok ist)
JAKARTA – Acara diskusi di hotel kawasan Kemang, Jakarta Selatan dibubarkan oleh sejumlah orang tak dikenal yang memakai topi dan masker, pada Sabtu 28 September 2024. Diskusi tersebut dihadiri sejumlah tokoh, seperti mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin dan pakar hukum tata negara, Refly Harun.

Dalam video yang beredar, puluhan pelaku melakukan perusakan, mereka mencopot banner acara diskusi secara paksa, mengambil tiang besi, dan memukulkannya ke salah satu meja hingga memaksa untuk bubar.

Staf Khusus Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Benny Susetyo mengecam keras aksi kekerasan tersebut. Ia menegaskan bahwa kekerasan tersebut merupakan tindakan yang menghancurkan keadaban Pancasila dan bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan serta keadilan.

"Kekerasan ini menghancurkan keadaban Pancasila, karena negara yang berdasarkan Pancasila tidak boleh membiarkan kekerasan terjadi," tegas Benny dalam keterangannya, Minggu (29/9/2024).

 

      
