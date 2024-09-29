Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

6 Tahun Pasca-Bencana, Penyintas di Sigi Keluhkan Masih Tinggal di Huntara ke Ahmad Ali

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Minggu, 29 September 2024 |22:25 WIB
6 Tahun Pasca-Bencana, Penyintas di Sigi Keluhkan Masih Tinggal di Huntara ke Ahmad Ali
Pasca enam tahun bencana gempa, sejumlah penyintas di Kabupaten Sigi titipkan harapan kepada pasangan calon Gubernur Sulteng Ahmad Ali (Foto: Dok Istimewa)
A
A
A

PALU - Pasca enam tahun bencana gempa 28 September 2018, sejumlah penyintas di Kabupaten Sigi menitipkan harapan kepada pasangan calon Gubernur dan calon wakil Gubernur Sulteng Ahmad Ali - Abdul Karim Aljufri (Beramal). Harapan itu diantaranya adalah hunian tetap yang dijanjikan belum sepenuhnya mereka dapatkan.

Salah satu penyintas di Desa Lolu mengaku sampai saat ini masih tinggal di Hunian sementara . Sedikitnya ada 20 Kepala keluarga yang tinggal di area itu.

“Kami masih tinggal di Huntara pak. Semoga pak Ahmad Ali terpilih sebagai gubernur, kami sudah bisa dapat Huntap, “ ujar penyintas saat pertemuan terbatas Beramal di Desa Lolu, Kabupaten Sigi.

Pertemuan yang di inisiasi oleh para tukang dan buruh bangunan ini dihadiri oleh juru bicara Ahmad Ali, Andri Gultom, sekaligus juru kampanye koalisi Beramal Sulteng.

Selain di Lolu, di Desa Mpanau juga hingga saat ini sebagian penyintas masih tinggal di Huntara.

Andri Gultom mengatakan, enam tahun adalah waktu yang lama untuk menyelesaikan hunian bagi penyintas gempa oleh Pemerintah. Ia mengaku kaget dengan keluhan tersebut.

“Saya pikir sudah tidak ada lagi yang di Huntara dan ini sangat mengiris hati. Dua kali Pilgub isu nya masih urusan hunian penyintas, harusnya ini sudah selesai, “ kata Andri.

Ia mengatakan, maju nya pasangan Beramal adalah untuk menuntaskan permasalahan para petani, nelayan, anak muda, tukang, buruh, penyintas Pasigala dan persoalan daerah yang membebani masyarakat kecil.

Menurutnya, kekuasaan tersebut bakal digunakan untuk melayani masyarakat.

“Saya mengajak kita semua memilih Beramal agar persoalan ini dapat terselesaikan. Karena selama ini Ahmad Ali mencalonkan orang jadi calon Gubernur dengan harapan mereka bisa mengurus masyarakat, dan sekarang beliau sendiri yang maju sebagai calon Gubernur karena melihat kondisi yang jauh dari harapan, “ tuturnya .

(Fitria Dwi Astuti )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/12/3174919//menbud_fadli_zon_aktivasi_pusat_budaya_indonesia_di_dili-vKf2_large.jpeg
Aktivasi Pusat Budaya Indonesia di Timor Leste, Menbud: Simbol Persaudaraan dan Diplomasi Budaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/11/3174884//kadin_isf_2025-JM3Z_large.jpg
ISF 2025, Indonesia Dorong Aksi Nyata Transisi Hijau lewat Investasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/12/3174872//kowani_empowerment_walk-l7ds_large.jpeg
Menuju 100 Tahun, KOWANI Gelar Empowerment Walk dan Program Peduli Autoimun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/11/3174862//aksi_boikot_produk_pro_israel-n4eg_large.jpg
Ulama Rilis Panduan Boikot Produk Israel, Ada 4 Kategori
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/340/3174858//kotabaru_raih_dua_penghargaan-IrJ7_large.jpg
Pemkab Kotabaru Terima Dua Penghargaan dari Universitas Lambung Mangkurat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/11/3174841//pgn_gelar_aksi_bersih_pantai-zKOy_large.jpeg
PGN Gelar Aksi Bersih Pantai, 1,1 Ton Sampah Terangkat dari Tanjung Pasir Banten
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement