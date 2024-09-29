Pramono Anung-Rano Karno Terjun ke TikTok Dekati Gen Z

JAKARTA - Pasangan Calon Gubernur Jakarta Nomor Urut 3, Pramono Anung dan Rano Karno mengaku terjun ke platform TikTok untuk melakukan pendekatan sekaligus mencari atensi dari Generasi Z. Sebab populasi GenZ dianggap lebih dekat dengan platform tersebut.

Pramono Anung mengatakan saat ini tim kampanye nya sudah memiliki tim yang terdiri dari Generasi Z khusus untuk melakukan kampanye dan sosialisasi di platform TikTok tersebut. Hal tersebut dianggap efektif, karena dalam waktu kurun waktu 2 minggu saja, pengikut Pram sudah tembus 10 ribu akun.

"Saya banyak belajar dari anak saya dan temannya, dan komunitas GenZ yang dekat dengan kami, maka secara khusu kami punya tim GenZ, dan isinya para GenZ, yang cara berpikir berbeda. Misal kalau dahulu saya tidak pernah bermain tiktok, tidak lebih dari 2 minggu, follower sudah 10 ribu," ujar Pram dalam sesi kampanye di bilangan Jakarta Selatan, Sabtu (28/9/2024).

Pada kesempatan yang sama, Calon Wakil Gubernur Rano Karno mengakui memang popularitasnya di Jakarta memang mayoritas dikalangan generasi milenial, atau masyarakat yang sempat menonton sinetron Si Doel Anak Sekolahan.

Sehingga memang diakui Bang Doel, menjadi tantangan tersendiri untuk melakukan pendekatan ulang kepada GenZ atau yang menjadi pemilih pemula pada kontestasi Pilkada serentak tahun 2024 ini.

"Kita sudah pantau dan kita sudah lihat, makanya tim GenZ ini sedang bergerak, alhamdulilah, karena kan pasti komponen saya yang banyak adalah penonton Si Doel, artinya Gen Z kita harapkan akan bergerak juga," pungkas pemeran utama sinetron Si Doel Anak Sekolahan itu.



(Angkasa Yudhistira)