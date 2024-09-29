Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Prakiraan Cuaca Jakarta: Sebagian Wilayah Hujan Ringan Siang Hari

Nur Khabibi , Jurnalis-Minggu, 29 September 2024 |04:22 WIB
Prakiraan Cuaca Jakarta: Sebagian Wilayah Hujan Ringan Siang Hari
Hujan diperkirakan mengguyur Jakarta siang hari (Foto : MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Cuaca hari ini di Jakarta Barat (Jakbar) diperkirakan akan dilanda hujan ringan pada waktu di Minggu (29/9/2024). Hal itu sebagaimana prakiraan cuaca yang dirilis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). 

Untuk prakiraan cuaca di Jakbar, pagi cerah berawan, hujan ringan di siang hari, dan cerah dari malam hingga dini hari. 

Sementara di Jakarta Selatan, pagi dan siang berawan tebal, malam dan dini hari cerah berawan. 

Berikut ini prakiraan cuaca di wilayah lainnya:

- Jakarta Timur, pagi dan siang berawan tebal, malam dan dini hari cerah berawan.

