Gedung Bakamla Kebakaran, Asap Hitam Pekat Membumbung Tinggi

JAKARTA – Kebakaran hebat melanda Gedung Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla) yang berada di Jalan Proklamasi, 56, Penganggasan Jakarta Pusat, Minggu (29/9/2024).

Informasi kebakaran ini didapat dari sejumlah pengguna X atau Twitter yang membagikan video pendek, memperlihatkan gedung tersebut terbakar.

Berdasarkan video yang dilihat, asap berwarna hitam pekat sudat membumbung tinggi. Dalam rekaman itu juga terdengar suara sirine pemadam kebakaran.

Namun belum diketahui penyebab pasti kebakaran tersebut. Dalam tayangan di media sosial, kebakaran terjadi di lantai atas gedung bersejarah itu.

“Kebakaran terjadi di Gedung Bakamla, sebelah taman proklamator di Jl. pegangsaan timur Jakarta Pusat,” tulis akun @ronaldoginting7.

Okezone juga berusaha menghubungi pihak-pihak terkait. Saat ini belum ada keterangan resmi dari Humas Bakamla terkait kebakaran tersebut.

(Fahmi Firdaus )