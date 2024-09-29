Gedung Bakamla Kebakaran, 19 Mobil Damkar dan 95 Personel Dikerahkan

JAKARTA - Kebakaran melanda Gedung Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI di Jalan Proklamasi, Pegangsaan, Jakarta Pusat, Minggu (29/9/2024) pagi ini. Sebanyak 19 unit mobil damkar dan 95 personel dikerahkan.

Kepala Dinas Gulkarmat DKI Jakarta Satriadi Gunawan membenarkan peristiwa tersebut. Pihaknya menerima informasi kebakaran pukul 06.20 WIB.

“Objek Gedung Bakamla,” kata Kepala Dinas Gulkarmat DKI Jakarta Satriadi Gunawan saat dihubungi.

Dia menjelaskan, sebanyak 19 unit dan 95 personil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. “Pengerahan unit 19 dan 95 personel,” jelas dia.

Berdasarkan video yang dilihat, terlihat asap berwarna hitam pekat sudat membumbung tinggi. Dalam rekaman itu terdengar suara sirine pemadam kebakaran.

“Kebakaran terjadi di gedung Bakamla, sebelah taman proklamator di Jl. pegangsaan timur Jakarta Pusat,” tulis keterangan yang disampaikan, Minggu (29/9/2024).

Hingga berita ini tayang belum diketahui juga kronologi, penyebab dan ada atau tidaknya korban akibat kebakaran Gedung Bakamla tersebut.

(Fahmi Firdaus )