Penampakan Kebakaran Hebat di Gedung Bakamla, Api Berkobar di Lantai Atas

JAKARTA – Peristiwa kebakaran hebat terjadi Gedung Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI di Jalan Proklamasi, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (29/9/2024).

Berdasarkan foto yang diterima Okezone, terlihat api masih berkobar. Sementara itu, terlihat asap berwarna hitam pekat berada di lantai atas Gedung Bakamla RI.

Sementara itu, belasan mobil pemadam kebakaran sudah berada di lokasi untuk memadamkan api. Terlihat pula insiden kebakaran itu menjadi tontonan bagi warga di lokasi.

Sebelumnya, Kepala Dinas Gulkarmat DKI Jakarta Satriadi Gunawan menyebutkan, pihaknya menerima informasi kebakaran pukul 06.20 WIB.

“Objek Gedung Bakamla,” kata Kepala Dinas Gulkarmat DKI Jakarta Satriadi Gunawan saat dihubungi.

Dia menjelaskan, sebanyak 19 unit dan 95 personil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. “Pengerahan unit 19 dan 95 personil,” jelas dia.

(Fahmi Firdaus )