Dua Pelaku Pemerkosaan Santriwati Ditangkap Usai Warga Geruduk Ponpes di Bekasi

BEKASI - Pondok Pesantren di kawasan Kampung Asem, Karangmukti, Karangbahagia, Kabupaten Bekasi digeruduk warga buntut santriwati diduga dicabuli guru ngaji. Kini polisi sudah mengamankan dua terduga pelaku pemerkosaan itu.

Wakasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota, Kompol Widodo Saputro mengatakan, pelaku pencabulan teresebut telah berhasil ditangkap.

"Kedua pelaku sudah kita amankan dan kita lakukan penyelidikan lebih lanjut, pendalaman," kata Kompol Widodo Saputro, dikutip Minggu (29/9/2024).

Dari penyelidikan awal ini, setidaknya terdapat tiga korban yang telah melaporkan diri. Polisi masih membuka peluang terdapat korban lainnya.

"Korban yang sudah melaporkan ada tiga. Nanti akan kita lakukan penyelidikan lagi, masih ada korban lagi," jelas dia.