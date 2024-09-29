Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Dua Pelaku Pemerkosaan Santriwati Ditangkap Usai Warga Geruduk Ponpes di Bekasi

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Minggu, 29 September 2024 |10:17 WIB
Dua Pelaku Pemerkosaan Santriwati Ditangkap Usai Warga Geruduk Ponpes di Bekasi
Ilustrasi Pencabulan
A
A
A

BEKASI - Pondok Pesantren di kawasan Kampung Asem, Karangmukti, Karangbahagia, Kabupaten Bekasi digeruduk warga buntut santriwati diduga dicabuli guru ngaji. Kini polisi sudah mengamankan dua terduga pelaku pemerkosaan itu.

Wakasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota, Kompol Widodo Saputro mengatakan, pelaku pencabulan teresebut telah berhasil ditangkap.

"Kedua pelaku sudah kita amankan dan kita lakukan penyelidikan lebih lanjut, pendalaman," kata Kompol Widodo Saputro, dikutip Minggu (29/9/2024).

Dari penyelidikan awal ini, setidaknya terdapat tiga korban yang telah melaporkan diri. Polisi masih membuka peluang terdapat korban lainnya.

"Korban yang sudah melaporkan ada tiga. Nanti akan kita lakukan penyelidikan lagi, masih ada korban lagi," jelas dia.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/02/340/3091478/pelecehan-fpmB_large.jpg
Kronologi Pondok Pesantren di Cikande Dirusak Massa, Pimpinan Ponpes Pelaku Pelecehan Ngumpet di Plafon
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/02/340/3091455/viral-EP1O_large.jpg
Heboh! Pondok Pesantren di Serang Banten Dirusak Massa, Pimpinan Ponpes Diduga Cabuli Santriwati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/07/525/3071788/viral-EjW9_large.jpg
Modus Usir Gangguan Siluman, Santriwati di Curug Kembar Dicabuli Pengurus Ponpes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191434//perindo-NZgR_large.jpg
Predator Seksual Anak di Jaktim Harus Dihukum Berat untuk Beri Efek Jera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/340/3187912//viral-f1zg_large.jpg
Kronologi Pemerkosa Wanita Difabel Tewas Dikeroyok dan Jasadnya Diseret Motor Keliling Kampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/340/3187847//viral-Kpoa_large.jpg
Viral! Pemerkosa Wanita Difabel Diseret Motor Keliling Kampung dan Dipukuli Massa hingga Tewas
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement