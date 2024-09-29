Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Usut Penyebab Kebakaran Gedung Bakamla, Polisi Periksa 16 Pekerja Bangunan

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Minggu, 29 September 2024 |11:49 WIB
Usut Penyebab Kebakaran Gedung Bakamla, Polisi Periksa 16 Pekerja Bangunan
Kebakaran di Gedung Bakamla RI. Foto: Okezone/Danandaya.
JAKARTA - Polisi menyatakan bahwa melakukan pemeriksaan terhadap 16 pekerja bangunan terkait dengan kebakaran Gedung Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI di Jalan Penataran, Jakarta Pusat. Hal tersebut dilakukan untuk mengusut penyebab munculnya si jago merah di lokasi tersebut.

"Memang kerusakan paling parah itu adalah pada lantai 6 dan memang pada lantai 6 ini ada renovasi yang dilakukan sehingga, 16 orang tukang saat ini kami lakukan pemeriksaan di Polres Jakarta Pusat," ucap Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro di lokasi kebakaran, Minggu (29/9/2024).

"Untuk penyebab tentunya masih kami dalami, dalam penyelidikan. itu nanti keterangan-keterangan dari para tukang ini cukup membantu," sambungnya.

Dia mengatakan, kebakaran mengakibatkan kerusakan pada bagian gedung di lantai tiga sampai enam. Namun beruntungnya peristiwa itu tak menimbulkan korban jiwa.

"Untuk korban jiwa nihil, dari petugas piket melaporkan juga tidak ada korban jiwa," tuturnya.

 

