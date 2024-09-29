Polisi Pastikan Tak Ada Dokumen Penting Bakamla RI yang Terbakar

JAKARTA - Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro menyebut dokumen dan barang penting di dalam Gedung Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI, Jakarta Pusat telah diamankan saat kebakaran melanda bangunan tersebut. Namun untuk kepastiannya, pemeriksaan ulang akan dilakukan usai pemadaman selesai.

"Untuk dokumen-dokumen penting, barang-barang penting sudah diamankan, sehingga setelah selesai ini akan dilakukan pemeriksaan ulang dari Bakamla," ucap Susatyo di lokasi kebakaran, Minggu (29/9/2024).

Peristiwa kebakaran itu mulanya dilaporkan sekitar pukul 06.20 WIB. Namun bedasarkan pantauan hingga pukul 10.16 WIB pemadam kebakaran masih menyemprotkan air ke gedung tersebut.

"Masih dalam proses pendinginan, itu terjadi pada pukul 06.00 pagi tadi, kemudian sebanyak 16 damkar sudah dikerahkan ke lokasi," sambungnya.

Dia menjelaskan Gedung Bakamla itu terdiri dari 6 lantai. Saat peristiwa tersebut terjadi, kata Kapolres sedang ada aktivitas renovasi di lantai 6.