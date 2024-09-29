Hadiri Deklarasi Relawan Jakarta Menyala, Bang Doel Siap Naikkan Insentif RT/RW

JAKARTA –Calon Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno alias Bang Doel, menghadiri deklarasi Relawan Jakarta Raya (Jaya). Relawan memberikan dukungannya pada pasangan Mas Pram dan Bang Doel di Pilkada Jakarta 2024.

Ketua Jejaring Relawan Jakarta Raya (Jaya) Center, Budi Mulyawan alias Chepy, mengatakan, APBD Jakarta yang sebesar Rp85 triliun, sudah sepatutnya menghargai jerih payah RT dan RW yang berperan vital dalam mengurus warga di tingkat paling bawah.

“Kami mengapresiasi janji Mas Pram dan Bang Doel jika terpilih dalam Pilkada 2024,"ujarnya, Minggu (29/9/2024).

Chepy menambahkan, bahwa insentif ini merupakan bentuk penghormatan terhadap peran warga Jakarta dan menjadi salah satu program unggulan yang akan diangkat dalam deklarasi relawan "Kagak Ribet Dah".

"Deklarasi ini akan dihadiri sekitar 1.500 relawan dari seluruh wilayah Jakarta yang dilaksanakan di Gelanggang Remaja, Rawamangun, Sabtu, 28 Oktober 2024. Bang Doel akan hadir sebagai figur yang siap memimpin Jakarta mendampingi Mas Pram," jelas Chepy.

Dikatakannya, Bang Doel telah mengungkapkan janji menaikkan insentif RT dan RW melalui media sosial, dan pernyataannya menjadi viral.

"RT itu singkatan Rukun Tetangga, ngurusin tetangga banyak, insentif Rp2 juta sekarang sudah tidak cukup. Makanya, kita bilang naikin jadi Rp4 juta," ujarnya mengutip pernyataan Bang Doel dalam video tersebut.