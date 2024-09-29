Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Cagub Pramono Janjikan 15 Golongan Gratis Naik MRT dan LRT, Siapa Saja? 

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Minggu, 29 September 2024 |13:04 WIB
Cagub Pramono Janjikan 15 Golongan Gratis Naik MRT dan LRT, Siapa Saja? 
Cagub Jakarta Pramono Anung. Foto: Okezone/Refi Sandi.
A
A
A

JAKARTA - Calon Gubernur (Cagub) Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung alias Mas Pram optimistis rencana untuk menggratiskan layanan transportasi MRT dan LRT bagi 15 golongan di Jakarta bisa direalisasikan lebih cepat. Adapun keyakinannya didasarkan pada fakta bahwa saat ini kebijakan itu sudah diterapkan di Transjakarta.

"Jadi saya sudah mempelajari dan saya yakin skemanya bisa. Ada 15 golongan yang akan saya gratiskan. Sekarang sudah gratis naik busway, saya kalau diberikan amanah akan menggratiskan naik MRT dan LRT," kata Pramono di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Minggu (29/9/2024).

Pramono mengatakan yang akan diterapkan nantinya adalah skema anggaran yang dikerjakan bersama dengan pemerintah pusat. 

Alasannya, biaya operasional dari LRT dan MRT dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan provinsi. Lain halnya dengan Transjakarta yang seluruhnya dibiayai oleh Pemda Jakarta.

"Karena untuk LRT dan MRT dan KRL ini anggaran berdua. Tetapi untuk busway ini sepenuhnya oleh pemerintah provinsi jadi untuk itu harus diajak kerja sama. Sebenarnya usulannya pernah dilakukan tetapi tidak pernah dieksekusi," ucapnya.

Lebih lanjut, Pram mengatakan apabila hal ini benar-benar diterapkan maka kebermanfaatan tidak hanya dirasakan oleh warga Jakarta saja tapi juga masyarakat yang berasal dari daerah penunjang. Seperti Bekasi, Depok, Bogor, Tangerang, dan Tangerang Selatan.

"Semalam saya sudah berbicara dengan ahli-ahli transportasi dan sangat mungkin untuk diterapkan," ungkapnya.

Sementara itu, berdasarkan informasi yang diakses oleh Okezone dari website Jakarta Smart City, 15 golongan yang digratiskan naik Transjakarta yakni; 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/12/338/3103617/pramono_anung-Moj3_large.jpeg
Pramono Janji Bakal Keliling Lokasi Blusukan hingga Benahi Masalah KJP-KJS Usai Dilantik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/11/338/3103595/gubernur_jakarta-fi1e_large.jpg
Pramono Sebut Tim Transisi Bakal Selesaikan Belanja Masalah Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/11/338/3103582/pramono_anung-3sB8_large.jpg
Pramono Prioritaskan Jam Operasional Taman di Jakarta 24 Jam, Termasuk Peninggalan Anies
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/11/338/3103562/pramono-uwT9_large.jpg
Bukan Hanya Anies-Ahok, Jokowi Ternyata Dilibatkan di Tim Transisi Pram-Doel, Apa Tugasnya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/11/338/3103557/gubernur_jakarta-sEVv_large.jpg
Kenapa Bang Doel Tak Hadiri Pesta Rakyat Kemenangan? Ini Kata Pramono
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/10/338/3103209/pilkada_jakarta-oi03_large.jpg
Catat! 11 Program 100 Hari Pram-Doel, Prioritas Banjir hingga Kemacetan Jakarta
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement