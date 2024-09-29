Kebakaran Gedung Bakamla Sudah Padam, Petugas Ungkap Kesulitan Padamkan Api

JAKARTA - Kebakaran yang melanda gedung Bakamla RI, Jakarta Pusat telah padam, pada Minggu (29/9/2024). Peristiwa itu mulanya dilaporkan pukul 06.20 WIB.

Perwira Piket Damkar Sektor Menteng, Mulandono mengaku, proses pendinginan telah terjadi setelah kurang lebih api melalap gedung itu. Meski telah masuk proses pendinginan, petugas tetap menyemprotkan air ke gedung tersebut agar tak menimbulkan kobaran api kembali.

"Pemadaman dinyatakan, pendinginan itu sekitar jam 09.00 WIB sudah pendinginan sudah bisa kita kuasai lah, jam 09.00 WIB sudah kita kuasai," ucap Mulandono kepada wartawan.