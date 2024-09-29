Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kebakaran Gedung Bakamla Sudah Padam, Petugas Ungkap Kesulitan Padamkan Api

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Minggu, 29 September 2024 |13:21 WIB
Kebakaran Gedung Bakamla Sudah Padam, Petugas Ungkap Kesulitan Padamkan Api
Perwira Piket Damkar Sektor Menteng Mulandono (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kebakaran yang melanda gedung Bakamla RI, Jakarta Pusat telah padam, pada Minggu (29/9/2024). Peristiwa itu mulanya dilaporkan pukul 06.20 WIB.

Perwira Piket Damkar Sektor Menteng, Mulandono mengaku, proses pendinginan telah terjadi setelah kurang lebih api melalap gedung itu. Meski telah masuk proses pendinginan, petugas tetap menyemprotkan air ke gedung tersebut agar tak menimbulkan kobaran api kembali.

"Pemadaman dinyatakan, pendinginan itu sekitar jam 09.00 WIB sudah pendinginan sudah bisa kita kuasai lah, jam 09.00 WIB sudah kita kuasai," ucap Mulandono kepada wartawan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/25/3193392//villa-FV8O_large.jpg
10 Villa di Bali Ludes Terbakar Gegara Kembang Api
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/338/3192349//petugas_pemadam_kebakaran-Yui5_large.jpg
Fasad Gedung Sarinah Terbakar, Manajemen Pastikan Operasional Kembali Normal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/338/3190736//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-wvAJ_large.jpeg
Buntut Terra Drone Terbakar, Pramono Berencana Siapkan Pergub untuk Ketertiban Gedung 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/338/3190172//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-xHIj_large.jpg
Pramono Dorong Percepatan Renovasi Pasar Induk Kramat Jati Pascakebakaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/338/3190147//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-qItn_large.jpg
Pascakebakaran, Pramono Salurkan Bantuan Rp600 Juta ke Pedagang Pasar Induk Kramat Jati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/629/3189078//kebakaran-QMnD_large.jpg
Kisah Sedih Novia, Ibu Hamil yang Tewas saat Kebakaran Gedung Terra Drone, Diperkirakan Melahirkan Januari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement