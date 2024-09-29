Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Cagub Ridwan Kamil Hadiri Konsolidasi Pemenangan SOKSI Jakarta di Kelapa Gading Jakut

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Minggu, 29 September 2024 |13:58 WIB
Cagub Ridwan Kamil Hadiri Konsolidasi Pemenangan SOKSI Jakarta di Kelapa Gading Jakut
Ridwan Kamil Hadiri Konsolidasi Pemenangan SOKSI Jakarta (foto: Okezone/Reffi)
A
A
A

JAKARTA - Calon Gubernur (Cagub) DKI Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil alias Kang Emil menghadiri konsolidasi pemenangan dengan salah satu organisasi sayap Partai Golkar yakni Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) DKI Jakarta di Gedung Judo, Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Minggu (29/9/2024). Acara dikemas dengan tema 'Konsolidasi Pemenangan RIDO Depidar VIII SOKSI Jakarta'.

Pantauan MNC Portal Indonesia dilokasi Kang Emil disambut palang pintu dan alat musik Betawi. Kang Emil pun terlihat membalas sejumlah pantun dari palang pintu.

Hadir Ketua Tim Sukses (Timses) RIDO, Ahmad Riza Patria alias Ariza dan Ketua DPD Golkar DKI Jakarta, Ahmed Zaki Iskandar.

Hadir Ketua Depidar SOKSI Jakarta, Lasman Napitupulu; Ketua Tim Pemenangan Depidar SOKSI DKI, Samsir Rambe didampingi ribuan massa SOKSI se-DKI Jakarta mulai dari Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dalam acara konsolidasi tersebut.

"RIDO," ucap Samsir.

"Jakarta Baru," timpal ribuan kader.

 

Halaman:
1 2
      
