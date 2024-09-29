Rano Karno Minta Dukungan ke Warga Glodok, Singgung 11 Tahun Bantuin Kampung Orang

JAKARTA - Calon Wakil Gubernur Rano Karno mengungkit saat dirinya memimpin Banten. Menurutnya wilayah itu bisa dibenahi, dia pun yakin bisa melakukan hal yang sama di Provinsi Jakarta.

Hal itu diutarakan Rano saat kampanye di Pasar Glodok, Jakarta Barat, Minggu (29/9/2024). Dia mengatakan tujuannya berkampanye untuk meminta dukungan warga Glodok memimpin Jakarta bersama Pramono Anung.

"Ya artinya kita berkunjung begini untuk apa? Hari ini memang hari resminya kita kampanye. Mudah-mudahan Mas Pramono Anung dan Bang Doel didukung masyarakat Glodok," kata Rano.

Kemudian, Rano mengatakan Glodok tak akan maju jika salah pilih calon di Pilkada.

“Pilkada cuma 2024-2029 artinya apa ? kalau salah milih glodok repot. Kalau salah milih Glodok nggak maju,” ujar dia.

Lebih jauh, dia mengaku tak akan banyak janji untuk warga Jakarta. Dia pun yakin bisa membangun Jakarta. Sebab, dirinya mengungkit saat memimpin Banten.