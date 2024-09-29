2 Pelaku Pembubaran Diskusi di Kemang Jadi Tersangka, Ini Tampangnya!

JAKARTA - Polisi menetapkan dua tersangka buntut aksi pembubaran sebuah diskusi di kawasan Kemang, Jakarta Selatan pada Sabtu 28 September 2024 kemarin. Dua tersangka ini pun langsung dihadirkan dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya.

Keduanya terlihat telah memakai baju oranye tahanan Polda Metro Jaya. Saat dihadirkan dalam konferensi pers, keduanya juga memakai masker.

"Dua tersangka ini merupakan FEK dan GW," kata Wakapolda Brigjen, Djati Wiyoto Abadhy dalam konferensi pers, Minggu (29/9/2024).