HOME NEWS MEGAPOLITAN

2 Pelaku Pembubaran Diskusi di Kemang Jadi Tersangka, Ini Tampangnya!

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Minggu, 29 September 2024 |14:39 WIB
2 Pelaku Pembubaran Diskusi di Kemang Jadi Tersangka, Ini Tampangnya!
Dua tersangka pembubaran diskusi di Kemang (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Polisi menetapkan dua tersangka buntut aksi pembubaran sebuah diskusi di kawasan Kemang, Jakarta Selatan pada Sabtu 28 September 2024 kemarin. Dua tersangka ini pun langsung dihadirkan dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya.

Keduanya terlihat telah memakai baju oranye tahanan Polda Metro Jaya. Saat dihadirkan dalam konferensi pers, keduanya juga memakai masker.

"Dua tersangka ini merupakan FEK dan GW," kata Wakapolda Brigjen, Djati Wiyoto Abadhy dalam konferensi pers, Minggu (29/9/2024).

 

