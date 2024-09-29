Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Dalami Motif Pelaku Pembubaran Diskusi di Kemang hingga Cari Dalangnya

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Minggu, 29 September 2024 |14:57 WIB
Polisi Dalami Motif Pelaku Pembubaran Diskusi di Kemang hingga Cari Dalangnya
Satu Pelaku pembubaran diskusi di Kemang (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA -  Polda Metro Jaya menetapkan dua tersangka buntut kasus pembubaran diskusi di Hotel kawasan Kemang, Jakarta Selatan pada Sabtu 28 September 2024. Polisi kini bakal mendalami motif dari aksi yang telah dilakukan pelaku.

"Polda Metro Jaya juga akan melakukan pendalaman terkait motif, kita akan lakukan skrining, profiling pendalaman terhadap para pelaku," kata Wakapolda Metro Jaya, Brigjen Djati Wiyoto Abadhy, Minggu (29/9/2024).

Polda Metro Jaya, tambah Djati, juga bakal melakukan pendalaman apakah kelompok ini ditunggangi oleh pihak lainnya. Ia memastikan polisi akan meminta pertanggungjawaban pelanggaran ini.

"Kita sudah sampaikan akan kita lakukan investigasi, penyelidikan, latar belakang kenapa kelompok ini datang ke sana, siapa penggeraknya, kita akan meminta pertanggungjawaban atas pelanggaran itu," ucapnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/338/3193824//polda_metro_jaya-M4CH_large.jpg
Polisi Usut 4 Akun Medsos Tuding SBY Dalang Kasus Ijazah Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/338/3193775//richard_lee-410J_large.jpg
Richard Lee Ditetapkan Jadi Tersangka Terkait Laporan Doktif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/338/3193675//mutasi-V2GD_large.jpg
6 Kapolres di Polda Metro Dimutasi, Berikut Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/338/3192898//tangkap-bDqi_large.jpg
Polda Metro Tangkap 348 Tersangka Premanisme Sepanjang 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/338/3192856//dj_donny-tV1K_large.jpg
DJ Donny Lapor Polisi Usai Diteror Bangkai Ayam dan Bom Molotov
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/338/3192817//narkoba-v2cL_large.jpg
Polda Metro Ungkap 7.426 Kasus Narkoba dan Sita 3,291 Ton Barang Bukti Sepanjang 2025
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement