INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kasus Pembubaran Diskusi di Kemang, Polisi Juga Lakukan Investigasi Internal

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Minggu, 29 September 2024 |15:50 WIB
Kasus Pembubaran Diskusi di Kemang, Polisi Juga Lakukan Investigasi Internal
Wakapolda Metro Jaya Brigjen Djati Wiyoto Abadhy (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Polda Metro Jaya melakukan investigasi internal terhadap petugas kepolisian yang melakukan pengamanan terhadap aksi unjuk rasa di Hotel Grand Kemang, Sabtu 28 September 2024. Aksi unjuk rasa ini merupakan aksi penolakan terhadap diskusi diaspora yang digelar Forum Tanah Air.

"Kami juga melakukan investigasi secara internal terhadap petugas Polri yang bertugas mengamankan pada saat aksi unjuk rasa (kelompok penolak diskusi)," kata Wakapolda Metro Jaya, Brigjen Djati Wiyoto Abadhy, Minggu (29/9/2024).

Investigasi yang dilakukan berkaitan dengan pengecekan jumlah personel yang dilibatkan, cara-cara bertindak sekaligus bagaimana SOP petugas ketika terjadi dinamika atas aksi itu. Hal itu untuk memastikan bahwa petugas tidak melakukan pelanggaran.

"Kita akan lakukan investigas secara internal jika ada pelanggaran yang dilakukan oleh anggota kita pada saat kegiatan pengamanan kemarin," jelas Wiyoto.

 

Halaman:
1 2
      
