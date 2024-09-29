Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Hasil Survei Nyaris Dibalap Pram-Doel, RK: Bukan Penentu Takdir dan Jangan Lengah 

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Minggu, 29 September 2024 |16:18 WIB
Hasil Survei Nyaris Dibalap Pram-Doel, RK: Bukan Penentu Takdir dan Jangan Lengah 
Cagub Jakarta Ridwan Kamil (foto: freepik)
A
A
A

JAKARTA - Calon Gubernur (Cagub) DKI Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil alias Kang Emil menegaskan bahwa survei bukan penentu takdir dalam kontestasi Pilkada Jakarta 2024. Ia meminta seluruh pendukung jangan lengah ketika survei sedang unggul.

"Ya namanya juga kompetisi. Kompetisi itu ada naik turun, ada peta, ada konsistensi dan lain sebagainya. Survei bukan penentu takdir. Yang tinggi bisa rendah, yang rendah bisa tinggi. Kalau lagi tinggi jangan lengah. saya kira begitu," kata Kang Emil di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Minggu (29/9/2024).

Kang Emil pun akan terus bergerak menyapa warga untuk menggalang suara dari bawah. Ia enggan lengah meski unggul dalam survei terbaru.

"Makanya kita nggak mau lengah walaupun posisinya tinggi. Itu bergerak terus. Saya aja sehari kan 8-10 agenda semata-mata untuk menguatkan itu," ujarnya.

Sebelumnya, Lembaga survei Poltracking Indonesia merilis hasil survei elektabilitas Calon Gubernur (Cagub) dan Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Pilkada Jakarta 2024. Dari hasil survei tersebut, pasangan Ridwan Kamil-Suswono unggul dengan elektabilitas 47,5%.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/10/337/3103325//ketum_pdi_perjuangan_megawati_soekarnoputri-SXOD_large.jpg
Menangi Pilgub Jakarta 2024, Ini Wejangan Megawati kepada Pramono-Rano
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/10/337/3103283//ketua_umum_pdip_megawati_soekarnoputri-I81S_large.jpg
4 Siasat Megawati Tunjuk Pramono-Rano hingga Menangi Pilgub DKI Jakarta 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/09/338/3102850//pramono_anung-KljA_large.JPG
Pramono Anung Bersyukur Pilgub Jakarta Berjalan Riang Gembira
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/09/338/3102753//pramono_anung_rano_karno-qdw5_large.JPG
Pramono-Rano Ditetapkan Sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Siang ini 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/09/337/3102722//ilustrasi-USJZ_large.jpeg
Kepala Daerah Terpilih Tanpa Sengketa di MK Dapat Ditetapkan Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/08/337/3102566//ridwan_kamil-CceW_large.jpg
Ridwan Kamil Tak Hadiri Penetapan Gubernur Jakarta, Ini Alasannya 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement