Hasil Survei Nyaris Dibalap Pram-Doel, RK: Bukan Penentu Takdir dan Jangan Lengah

JAKARTA - Calon Gubernur (Cagub) DKI Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil alias Kang Emil menegaskan bahwa survei bukan penentu takdir dalam kontestasi Pilkada Jakarta 2024. Ia meminta seluruh pendukung jangan lengah ketika survei sedang unggul.

"Ya namanya juga kompetisi. Kompetisi itu ada naik turun, ada peta, ada konsistensi dan lain sebagainya. Survei bukan penentu takdir. Yang tinggi bisa rendah, yang rendah bisa tinggi. Kalau lagi tinggi jangan lengah. saya kira begitu," kata Kang Emil di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Minggu (29/9/2024).

Kang Emil pun akan terus bergerak menyapa warga untuk menggalang suara dari bawah. Ia enggan lengah meski unggul dalam survei terbaru.

"Makanya kita nggak mau lengah walaupun posisinya tinggi. Itu bergerak terus. Saya aja sehari kan 8-10 agenda semata-mata untuk menguatkan itu," ujarnya.

Sebelumnya, Lembaga survei Poltracking Indonesia merilis hasil survei elektabilitas Calon Gubernur (Cagub) dan Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Pilkada Jakarta 2024. Dari hasil survei tersebut, pasangan Ridwan Kamil-Suswono unggul dengan elektabilitas 47,5%.