HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ridwan Kamil Minta Pendukung Silaturahmi Ketuk Pintu untuk Galang Suara di Pilkada Jakarta

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Minggu, 29 September 2024 |16:43 WIB
Ridwan Kamil Minta Pendukung Silaturahmi Ketuk Pintu untuk Galang Suara di Pilkada Jakarta
Cagub Jakarta Ridwan Kamil. Foto: Okezone/Refi Sandi.
A
A
A

JAKARTA - Calon Gubernur (Cagub) DKI Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil alias Kang Emil meminta para pendukungnya untuk mengetuk pintu rumah warga secara door to door untuk menggalang suara di Pilkada Jakarta 2024 mendatang.

"Tadi kita blusukan, kita titip ketuk pintu. Karena itu favorit dari warga adalah silahturahmi," kata Kang Emil usai hadir dalam Acara Sentral Organisasi Karyawan Sosialis Indonesia (SOKSI) Jakarta di Gedung Judo, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Minggu (29/9/2024).

Kang Emil menyebut sejatinya masyarakat Jakarta menyukai gaya kampanye tatap muka dan berharap dukungan dari SOKSI melakukan gerakan tersebut.

"Mudah-mudahan dengan jumlahnya yang sangat banyak, bisa mengetuk pintu warga sebanyak-banyaknya selama 60 hari ke depan," ujarnya.

 

