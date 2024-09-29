Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pencegahan Musibah Kebakaran, Ridwan Kamil Bakal Audit Standar Bangunan di Jakarta

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Minggu, 29 September 2024 |16:44 WIB
Pencegahan Musibah Kebakaran, Ridwan Kamil Bakal Audit Standar Bangunan di Jakarta
Cagub Jakarta Ridwan Kamil (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Calon Gubernur (Cagub) DKI Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil alias Kang Emil bakal melakukan audit standar keamanan bangunan di Jakarta sebagai upaya pencegahan musibah kebakaran. Menurutnya itu merupakan masalah perkotaan yang memiliki rumah di permukiman padat.

"Nanti ada audit namanya, audit. Apakah bangunan terlalu padat, Apakah kurangnya rasio pemadam kebakaran dan lain sebagainya," kata Ridwan Kamil kepada wartawan di Gedung Judo, Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Minggu (29/9/2024).

"Itu masalah perkotaan yang sangat umum dan Jakarta rumahnya padat-padat," tambahnya.

 

Halaman:
1 2
      
