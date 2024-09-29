Ini Alasan Soksi Dukung RK-Suswono di Pilgub Jakarta

JAKARTA - Calon Gubernur (Cagub) DKI Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil alias Kang Emil menghadiri konsolidasi pemenangan dengan salah satu organisasi sayap Partai Golkar yakni Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) DKI Jakarta di Gedung Judo, Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Minggu (29/9/2024). Acara dikemas dengan tema 'Konsolidasi Pemenangan RIDO Depidar VIII SOKSI Jakarta'.

"Kita berkewajiban untuk mendukung Bang Emil ya. Karena beliau adalah berangkat dari Partai Golkar. SOKSI ini adalah bagian daripada pendidikan Partai Golkar," kata Ketua SOKSI Jakarta, Lasman Napitupulu di Gedung Judo.

"Jadi SOKSI menjadi sentral untuk memenangkan Bang Ridwan Kamil dan Suswono di Jakarta Raya. Itu dari SOKSI," tambahnya.