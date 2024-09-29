Kaesang Gerakan Seluruh Mesin PSI dalam Pemenangan RK-Suswono di Pilgub Jakarta

JAKARTA - Ketua Umum (Ketum) Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep menggerakkan seluruh mesin partai dalam pemenangan pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ridwan Kamil-Suswono alias RIDO di Pilkada Jakarta 2024 mendatang.

Hal itu disampaikan dalam acara Kopdarwil PSI Jakarta di Maria Convetion Hall, Jalan Perintis Kemerdekaan, Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Minggu (29/9/2024) sore.

"Struktur partai, Ketua DPW, DPD, kita kuatkan struktur partai untuk bisa memenangkan pasangan Ridwan Kamil-Suswono," kata Kaesang dalam sambutannya.