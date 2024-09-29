Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ridwan Kamil Sebut Pemilih Anies dan Ahok Beralih Mendukungnya di Pilkada Jakarta

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Minggu, 29 September 2024 |17:18 WIB
Ridwan Kamil Sebut Pemilih Anies dan Ahok Beralih Mendukungnya di Pilkada Jakarta
Cagub Jakarta RIdwan Kamil. Foto: Dok Okezone.
JAKARTA - Calon Gubernur (Cagub) DKI Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil alias Kang Emil menyebut tak ada target pemilih secara spesifik. Ia mengklaim pemilih Anies Baswedan hingga Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok beralih dukungan ke dirinya dan pasangannya.

"Saya nggak spesifik voternya siapa. Ada voter berbasis usia, ada voter berbasis wilayah, ada voter mungkin berbasis kekuatan individu," kata Kang Emil usai hadir dalam acara Kopdarwil PSI Jakarta di Maria Convention Hall, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Minggu (29/9/2024).

"Saya kira semua dijangkau. Kan hasil data surveinya juga, sebagian pemilihan Mas Anies banyak ke kita juga, sebagian pemilihan Ahok juga ada ke kita," tambahnya.

Kang Emil berharap warga Jakarta fokus pada tawaran solusi atas segudang permasalahan di Jakarta. 

"Artinya apa, Saya cuma berdoa mudah-mudahan warga Jakarta fokus pada solusi-solusinya," ucapnya.

 

