HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pesan Kaesang ke Kader PSI: Tetap Kritisi Pasangan RK-Suswono Jika Terpilih di Pilgub Jakarta

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Minggu, 29 September 2024 |17:22 WIB
Pesan Kaesang ke Kader PSI: Tetap Kritisi Pasangan RK-Suswono Jika Terpilih di Pilgub Jakarta
Ketum PSI Kaesang Pangarep (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum (Ketum) Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang memastikan bakal kritis ke Calon Gubernur (Cagub) dan calon wakil gubernur (Cawagub) Jakarta 2024 nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono (RIDO), jika terpilih di Pilkada 2024 mendatang. 

Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep dalam acara Kopdarwil PSI Jakarta di Maria Convention Hall, Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Minggu (29/9/2024).

"Tetap kritis, enggak apa-apa. Saya kira Pak Ridwan Kamil senang kalau kita kritisi setiap hari," kata Kaesang.

Kaesang mengajak sisi kritis itu disampaikan dari anggota DPRD PSI Jakarta. Termasuk bagi calon legislatif (caleg) yang tidak terpilih.

"Siap semua ya? Ya Pak, yang enggak terpilih juga boleh. Tetap semangat," ujarnya.

 

