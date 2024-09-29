Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pekan Pertama Kampanye, Ridwan Kamil Bahagia 15 Parpol On Fire Raih Target Satu Putaran 

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Minggu, 29 September 2024 |18:07 WIB
Pekan Pertama Kampanye, Ridwan Kamil Bahagia 15 Parpol <i>On Fire</i> Raih Target Satu Putaran 
Cagub Jakarta Ridwan Kamil. Foto: Dok Okezone.
A
A
A

JAKARTA - Calon Gubernur (Cagub) DKI Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil alias Kang Emil mengaku bahagia atas kerja bersama 15 partai politik (parpol) pengusung yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus di pekan pertama kampanye Pilkada Jakarta 2024.

"Ya, saya sangat bahagia karena di hari-hari minggu pertama kampanye ini para partai-partai pengusung sudah langsung on fire lah kira-kira begitu ya. Sebelumnya SOKSI Golkar, sekarang PSI, dihadiri Mas Ketum langsung sudah mengarahkan pemenangan dengan target satu putaran. Tadi saya ceritakan wilayah-wilayah mana sebagai kekuatan PSI yang bisa dimaksimalkan karena betul-betul kita bersemangat ingin satu putaran," kata Ridwan Kamil di Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Minggu (29/9/2024).

"Survei sudah hatur lumayan tapi masih belum maksimal, belum aman.

Menunjukkan kita jangan lengah, kerja keras. Nah kita bagi-bagi wilayah caranya Rido itu. Ada partai yang di utara, ada partai yang di Selatan, di Barat, di Timur," tambahnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/12/338/3103617/pramono_anung-Moj3_large.jpeg
Pramono Janji Bakal Keliling Lokasi Blusukan hingga Benahi Masalah KJP-KJS Usai Dilantik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/11/338/3103595/gubernur_jakarta-fi1e_large.jpg
Pramono Sebut Tim Transisi Bakal Selesaikan Belanja Masalah Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/11/338/3103582/pramono_anung-3sB8_large.jpg
Pramono Prioritaskan Jam Operasional Taman di Jakarta 24 Jam, Termasuk Peninggalan Anies
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/11/338/3103562/pramono-uwT9_large.jpg
Bukan Hanya Anies-Ahok, Jokowi Ternyata Dilibatkan di Tim Transisi Pram-Doel, Apa Tugasnya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/11/338/3103557/gubernur_jakarta-sEVv_large.jpg
Kenapa Bang Doel Tak Hadiri Pesta Rakyat Kemenangan? Ini Kata Pramono
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/10/338/3103209/pilkada_jakarta-oi03_large.jpg
Catat! 11 Program 100 Hari Pram-Doel, Prioritas Banjir hingga Kemacetan Jakarta
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement