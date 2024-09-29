JAKARTA - Calon Gubernur (Cagub) DKI Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil alias Kang Emil mengaku bahagia atas kerja bersama 15 partai politik (parpol) pengusung yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus di pekan pertama kampanye Pilkada Jakarta 2024.
"Ya, saya sangat bahagia karena di hari-hari minggu pertama kampanye ini para partai-partai pengusung sudah langsung on fire lah kira-kira begitu ya. Sebelumnya SOKSI Golkar, sekarang PSI, dihadiri Mas Ketum langsung sudah mengarahkan pemenangan dengan target satu putaran. Tadi saya ceritakan wilayah-wilayah mana sebagai kekuatan PSI yang bisa dimaksimalkan karena betul-betul kita bersemangat ingin satu putaran," kata Ridwan Kamil di Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Minggu (29/9/2024).
"Survei sudah hatur lumayan tapi masih belum maksimal, belum aman.
Menunjukkan kita jangan lengah, kerja keras. Nah kita bagi-bagi wilayah caranya Rido itu. Ada partai yang di utara, ada partai yang di Selatan, di Barat, di Timur," tambahnya.