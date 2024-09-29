RK Optimis Dua Kali Lipat dari Kontestan Lain di Pilgub Jakarta

JAKARTA - Calon Gubernur (Cagub) DKI Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil alias Kang Emil mengaku optimis dua kali lipat dari kontestan lainnya untuk menyongsong target satu putaran di Pilkada Jakarta 2024.

"Hidup itu harus optimis. Kalau tidak optimis, jangan hidup. Jadi kepada siapapun, mau Pak Dharma, mau Bang Rano, saya doakan, kalau memang optimisnya begitu, berarti kan kita harus lebih optimis dua kali lipat dari optimis yang lain-lainnya," kata Ridwan Kamil di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Minggu (29/9/2024).

Kang Emil menyebut, bahwa bersama Suswono tetap berbasis pada data ilmiah yang terukur. Sehingga berdampak pada cara kampanye tidak hanya modal semangat saja

"Tapi kan kami berbasis data yang sangat ilmiah, itu cara kami berkampanye, terukur tepat sasaran, bukan hanya modal semangat saja," tuturnya.