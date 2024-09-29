Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

RK Optimis Dua Kali Lipat dari Kontestan Lain di Pilgub Jakarta

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Minggu, 29 September 2024 |20:08 WIB
RK Optimis Dua Kali Lipat dari Kontestan Lain di Pilgub Jakarta
Cagub Jakarta Ridwan Kamil (foto: Okezone)
JAKARTA - Calon Gubernur (Cagub) DKI Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil alias Kang Emil mengaku optimis dua kali lipat dari kontestan lainnya untuk menyongsong target satu putaran di Pilkada Jakarta 2024.

"Hidup itu harus optimis. Kalau tidak optimis, jangan hidup. Jadi kepada siapapun, mau Pak Dharma, mau Bang Rano, saya doakan, kalau memang optimisnya begitu, berarti kan kita harus lebih optimis dua kali lipat dari optimis yang lain-lainnya," kata Ridwan Kamil di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Minggu (29/9/2024).

Kang Emil menyebut, bahwa bersama Suswono tetap berbasis pada data ilmiah yang terukur. Sehingga berdampak pada cara kampanye tidak hanya modal semangat saja

"Tapi kan kami berbasis data yang sangat ilmiah, itu cara kami berkampanye, terukur tepat sasaran, bukan hanya modal semangat saja," tuturnya.

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/16/338/3095835//pramono_anung_dan_rano_karno-0HE2_large.jpg
Pramono-Rano Bakal Adopsi Program RIDO dan Dharma-Kun, Ini Rinciannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/14/338/3095507//calon_gubernur_jakarta_terpilih_pramono_anung-AIEQ_large.jpg
Pramono Bakal Akomodir Program Paslon Lain saat Pimpin Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/13/338/3095237//ridwan_kamil_dan_pramono_anung-mczW_large.jpg
Ridwan Kamil Peluk dan Cium Tangan Pramono, Sampaikan Selamat Menjadi Gubernur Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/13/338/3095226//ridwan_kamil-fqoZ_large.jpg
Pilkada Jakarta Usai, Ridwan Kamil : Tak Ada Kata Akhir dalam Pengabdian kepada Bangsa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/13/338/3095112//ridwan_kamil-U5mv_large.JPG
Tak Ajukan Gugatan ke MK, Kang Emil: RIDO Ingin Beri Contoh Politik Santun dan Kompetisi Sehat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/13/338/3095116//pilkada-5SpO_large.jpg
Ridwan Kamil Minta Masukan Prabowo dan Pimpinan Partai Sebelum Putuskan Tak Gugat Pilkada Jakarta
Telusuri berita news lainnya
