Guyon Kaesang ke Kader PSI untuk Menangkan RK-Suswono Bakal Dapat Hadiah Private Jet

JAKARTA - Ketua Umum (Ketum) Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep berguyon ke kader untuk dapat memenangkan pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta, Ridwan Kamil-Suswono akan mendapat hadiah private jet atau jet pribadi. Hal itu disampaikan dalam acara Kopdarwil PSI Jakarta di Maria Convention Hall, Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Minggu (29/9/2024).

"Pada ingin semangat Jakarta lebih maju? Ya, pilih Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono, siap ya? Kalau semuanya semangat untuk memenangkan Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono saya ada hadiah," kata Kaesang dalam sambutannya.

Sontak pernyataan Kaesang mendapat teriakan dan tepuk tangan kader PSI yang hadir. Ia mengatakan hadiah yang disiapkannya menarik dan mahal.

"Hadiahnya sangat menarik. Sangat mahal. Ini karena tadi saya bilang hadiahnya mahal, hadiahnya mewah, mintanya sepeda. Padahal saya tadi mau kasih private jet," ungkapnya.