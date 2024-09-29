Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Guyon Kaesang ke Kader PSI untuk Menangkan RK-Suswono Bakal Dapat Hadiah Private Jet

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Minggu, 29 September 2024 |21:01 WIB
Guyon Kaesang ke Kader PSI untuk Menangkan RK-Suswono Bakal Dapat Hadiah Private Jet
Ketum PSI Kaesang Pangarep (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum (Ketum) Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep berguyon ke kader untuk dapat memenangkan pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta, Ridwan Kamil-Suswono akan mendapat hadiah private jet atau jet pribadi. Hal itu disampaikan dalam acara Kopdarwil PSI Jakarta di Maria Convention Hall, Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Minggu (29/9/2024).

"Pada ingin semangat Jakarta lebih maju? Ya, pilih Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono, siap ya? Kalau semuanya semangat untuk memenangkan Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono saya ada hadiah," kata Kaesang dalam sambutannya.

Sontak pernyataan Kaesang mendapat teriakan dan tepuk tangan kader PSI yang hadir. Ia mengatakan hadiah yang disiapkannya menarik dan mahal. 

"Hadiahnya sangat menarik. Sangat mahal. Ini karena tadi saya bilang hadiahnya mahal, hadiahnya mewah, mintanya sepeda. Padahal saya tadi mau kasih private jet," ungkapnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/337/3172719//kaesang_lantik_pengurus_lengkap_dpp_psi-GdJS_large.jpg
Kaesang Lantik Pengurus Lengkap DPP PSI 2025–2030, Ada Ahmad Ali hingga Bestari Barus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/512/3156718//kader_psi-4Ly7_large.jpg
Ribuan Kader Padati Penutupan Kongres PSI, Prabowo dan Gibran Dijadwalkan Hadir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/14/338/3095507//calon_gubernur_jakarta_terpilih_pramono_anung-AIEQ_large.jpg
Pramono Bakal Akomodir Program Paslon Lain saat Pimpin Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/13/338/3095237//ridwan_kamil_dan_pramono_anung-mczW_large.jpg
Ridwan Kamil Peluk dan Cium Tangan Pramono, Sampaikan Selamat Menjadi Gubernur Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/13/338/3095226//ridwan_kamil-fqoZ_large.jpg
Pilkada Jakarta Usai, Ridwan Kamil : Tak Ada Kata Akhir dalam Pengabdian kepada Bangsa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/08/338/3093535//rekapitulasi_pilkada_jakarta_2024-DPNA_large.jpg
Rekapitulasi Pilkada Jakarta, Saksi RK-Suswono Walk Out dan Saksi Dharma-Kun Enggan Tanda Tangan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement