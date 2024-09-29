Relawan Mas Gibran Gelar Aksi Sosial di Jakarta, Sasar Ojol dan Warga Kurang Mampu

JAKARTA —Relawan Mas Gibran kembali menggelar serangkaian aksi sosial di beberapa titik wilayah Jakarta, dari 27-29 September 2024. Hal ini dalam rangka memperkuat solidaritas sosial dan membantu masyarakat yang membutuhkan.

Kegiatan ini meliputi pembagian sembako, layanan cukur gratis, serta program Jumat Berkah. Aksi ini dilaksanakan di Pasar Minggu, Kembangan, Tanjung Duren, dan Tanjung Priok.

Koordinator aksi, Andi Setiawan, mengatakan, bahwa kegiatan ini merupakan bentuk nyata kepedulian Relawan Mas Gibran terhadap kondisi masyarakat.

“Kami ingin hadir di tengah-tengah masyarakat dan membantu semampu kami. Semoga kegiatan ini bisa terus berkelanjutan dan menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk saling berbagi,” ujar Andi, Minggu (29/9/2024).

Selama tiga hari pelaksanaan, kegiatan sosial ini mendapat respons positif dari masyarakat. Banyak warga yang berharap agar aksi serupa bisa terus dilakukan secara berkala, terutama di daerah-daerah yang membutuhkan perhatian lebih.

“Kami berkomitmen untuk terus menggelar kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat luas, khususnya dalam menghadapi tantangan ekonomi dan sosial yang ada saat ini,”pungkasnya.

Dengan semangat kebersamaan, aksi sosial ini diharapkan menjadi jembatan untuk mempererat solidaritas antar warga serta meringankan beban mereka yang kurang beruntung. Warga pun merasa terbantu dengan kegiatan ini.

“Kami sangat terbantu dengan adanya pembagian sembako ini. Ini meringankan beban kami, terutama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari,” ujar Siti, salah satu warga di Tanjung Priok.

Selain pembagian sembako, relawan juga menyediakan layanan cukur rambut gratis. Kegiatan ini terutama digelar di Tanjung Duren dan Pasar Minggu, relawan bekerjasama dengan sejumlah tukang cukur profesional yang bersedia meluangkan waktu mereka untuk memberikan layanan tersebut kepada masyarakat.