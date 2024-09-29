Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Mas Pram Sambangi Muhammadiyah Jakarta, PMJ: Bukan Sekadar Kampanye tapi Bentuk Penghormatan

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Minggu, 29 September 2024 |21:50 WIB
Mas Pram Sambangi Muhammadiyah Jakarta, PMJ: Bukan Sekadar Kampanye tapi Bentuk Penghormatan
Mas Pram Silaturahmi ke Muhammadiyah Jakarta/ist
A
A
A

JAKARTA – Calon Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung alias Mas Pram melakukan kunjungan ke Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) DKI Jakarta. Turut hadir dalam Agenda silaturahmi itu Koordinator Punggawa Matahari Jakarta (PMJ), Ari Aprian Harahap.

Koordinator PMJ, Ari Aprian Harahap, mengatakan inisiatif Pramono untuk menjalin silaturahim dengan Muhammadiyah bukan sekadar langkah politik, melainkan juga sebagai penghormatan terhadap peran penting Muhammadiyah dalam menjaga persatuan bangsa.

"Kedatangan Pak Pramono ini bukan hanya bagian dari kampanye, tetapi juga penghormatan kepada Muhammadiyah yang berkontribusi besar dalam menjaga persatuan bangsa melalui pendidikan, dakwah, dan kegiatan sosial," ujar Ari, Minggu (29/9/2024).

Menurutnya, langkah Pramono untuk menyambangi Muhammadiyah adalah keputusan yang sangat tepat, mengingat peran penting Muhammadiyah dalam menjaga moral bangsa dan kontribusinya melalui pendidikan serta kegiatan sosial.

"Kunjungan Pramono ini sudah tepat, karena Muhammadiyah berperan besar dalam menjaga moral bangsa. Sinergi antara umaro dan ulama adalah kunci utama dalam mencapai kesejahteraan umat secara menyeluruh,” ujarnya.

Dia juga menekankan bahwa tanpa kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan organisasi keagamaan, pembangunan tidak akan seimbang.

"Pemerintah bisa saja membangun infrastruktur fisik, tetapi jika tidak ada keseimbangan dengan pembangunan moral dan spiritual, yang terjadi adalah ketimpangan sosial,” tegasnya.

 

Telusuri berita news lainnya
