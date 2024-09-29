Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kaesang Pakai Gaya Politik Happy dan Santuy Menangkan RK-Suswono Satu Putaran

Riana Rizkia , Jurnalis-Minggu, 29 September 2024 |22:23 WIB
Kaesang Pakai Gaya Politik <i>Happy</i> dan <i>Santuy</i> Menangkan RK-Suswono Satu Putaran
Ridwan Kamil sambangi kantor PSI (Foto : MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum (Ketum) Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep mengajak seluruh kadernya untuk memenangkan pasangan cagub-cawagub Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil (RK)-Suswono (RIDO).

"Saya mengajak semua kader untuk bisa memenangkan Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono dengan gaya politik yang berbeda. Politik yang happy, politik yang santun dan santuy," kata Kaesang dalam Kopdarwil PSI bertema Solidaritas Untuk Jakarta Maju yang dilangsungkan di Maria Convention Hall, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Minggu (29/9/2024).

Namun, Kaesang meminta kepada seluruh kader PSI untuk tidak menjelek-jelekkan pasangan yang lain. 

"Kita fokus untuk memenangkan Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono. Kepada seluruh anggota legislatif terpilih, yang kemarin suaranya besar-besar tolong dikonsolidasikan ulang kepada seluruh konstituen untuk dapat mendukung Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono," katanya.

Menanggapi kesigapan PSI dalam memenangkan pasangan RIDO, Ridwan Kamil mengaku bangga dan Bahagia. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/337/3174382//presiden_ke_7_ri_joko_widodo-0gdc_large.png
Jokowi Kumpul Bareng Elite PSI, Bahas Strategi Pemilu 2029
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/337/3173960//jokowi-TobW_large.jpg
Jokowi Beri Arahan ke Pengurus PSI, Sosok Bapak J yang Ditunjuk Jadi Ketua Dewan Pembina?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/337/3173513//budi-cBNf_large.jpg
KPK Sita Uang Rp1,3 Miliar dari Ilham Habibie, Bagaimana dengan Mobil Klasik?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/337/3173432//ilham-kcl3_large.jpg
KPK kembali Panggil Ilham Akbar Habibie terkait Kasus Pengadaan Iklan BJB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/337/3173268//bareskrim_polri-wER3_large.jpg
Bareskrim Gelar Perkara Kasus Pencemaran Nama Baik Ridwan Kamil Pekan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/337/3172607//jokowi-zHor_large.jpg
Pengurus PSI Dilantik Hari Ini, Jokowi Jadi Ketua Dewan Pembina?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement