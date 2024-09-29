Kaesang Pakai Gaya Politik Happy dan Santuy Menangkan RK-Suswono Satu Putaran

JAKARTA - Ketua Umum (Ketum) Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep mengajak seluruh kadernya untuk memenangkan pasangan cagub-cawagub Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil (RK)-Suswono (RIDO).

"Saya mengajak semua kader untuk bisa memenangkan Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono dengan gaya politik yang berbeda. Politik yang happy, politik yang santun dan santuy," kata Kaesang dalam Kopdarwil PSI bertema Solidaritas Untuk Jakarta Maju yang dilangsungkan di Maria Convention Hall, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Minggu (29/9/2024).

Namun, Kaesang meminta kepada seluruh kader PSI untuk tidak menjelek-jelekkan pasangan yang lain.

"Kita fokus untuk memenangkan Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono. Kepada seluruh anggota legislatif terpilih, yang kemarin suaranya besar-besar tolong dikonsolidasikan ulang kepada seluruh konstituen untuk dapat mendukung Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono," katanya.

Menanggapi kesigapan PSI dalam memenangkan pasangan RIDO, Ridwan Kamil mengaku bangga dan Bahagia.