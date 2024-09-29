Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Elektabilitas Tinggi, Ridwan Kamil Tetap Ketuk Pintu Warga

Riana Rizkia , Jurnalis-Minggu, 29 September 2024 |22:32 WIB
Elektabilitas Tinggi, Ridwan Kamil Tetap Ketuk Pintu Warga
Ridwan Kamil tetap ketuk pintu warga meski elektabilitasnya tinggi (Foto : MNC Media/Riana R)
A
A
A

JAKARTA - Calon gubernur (cagub) Jakarta nomor urut satu, Ridwan Kamil mengaku tidak mau lengah dengan hasil survei yang menunjukkan bahwa dirinya berada di puncak elektabilitas pada Pilkada Jakarta 2024. Pria yang akrab disapa Kang Emil itu menegaskan, meskipun berdasarkan hasil berbagai lembaga survei dirinya memiliki elektabilitas tinggi, dia akan tetap blusukan bersama cawagubnya, Suswono.

"Karena favorit warga adalah silaturahmi, kami siapkan strategi blusukan. Kita titip perbanyak ketok pintu warga. Mudah-mudahan dengan jumlah anggota (SOKSI) yang banyak bisa mengetuk pintu warga sebanyak-banyaknya selama 60 hari ke depan," kata Kang Emil setelah menghadiri acara Konsolidasi Pemenangan RIDO (Ridwan Kamil-Suswono) DEPIDAR VIII SOKSI Jakarta, Minggu (29/9/2024).

Selain blusukan, Kang Emil mengaku punya strategi lain untuk memenangkan Pilkada Jakarta. Yakni dengan melakukan kampanye lewat media sosial. 

Untuk itu, Ridwan Kamil -Suswono (RIDO) juga menggaet influencer dalam mensosialisasikan program-programnya, baik melalui blusukan, maupun sosial media.

"Media sosial ini kami berharap dari public figure. Kalau blusukan itu kan butuh energi fisik, itu biar saya dan tim inti yang bekerja. Kita butuh influencer karena semua orang di Jakarta pegang handphone," ucapnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/337/3173513//budi-cBNf_large.jpg
KPK Sita Uang Rp1,3 Miliar dari Ilham Habibie, Bagaimana dengan Mobil Klasik?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/337/3173432//ilham-kcl3_large.jpg
KPK kembali Panggil Ilham Akbar Habibie terkait Kasus Pengadaan Iklan BJB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/337/3173268//bareskrim_polri-wER3_large.jpg
Bareskrim Gelar Perkara Kasus Pencemaran Nama Baik Ridwan Kamil Pekan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/337/3172588//ridwan_kamil-keaW_large.jpg
KPK Belum Panggil Ridwan Kamil Usai 200 Hari Penggeledahan, Apa Alasannya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/337/3171938//lisa_mariana-DOl0_large.jpg
Mediasi Deadlock, Ridwan Kamil dan Lisa Mariana Gagal Berdamai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/337/3171921//ridwan-KCJw_large.jpg
Muslim Jaya: Fitnah Lisa Mariana Pemicu Rumah Tangga Ridwan Kamil Retak
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement