Elektabilitas Tinggi, Ridwan Kamil Tetap Ketuk Pintu Warga

JAKARTA - Calon gubernur (cagub) Jakarta nomor urut satu, Ridwan Kamil mengaku tidak mau lengah dengan hasil survei yang menunjukkan bahwa dirinya berada di puncak elektabilitas pada Pilkada Jakarta 2024. Pria yang akrab disapa Kang Emil itu menegaskan, meskipun berdasarkan hasil berbagai lembaga survei dirinya memiliki elektabilitas tinggi, dia akan tetap blusukan bersama cawagubnya, Suswono.

"Karena favorit warga adalah silaturahmi, kami siapkan strategi blusukan. Kita titip perbanyak ketok pintu warga. Mudah-mudahan dengan jumlah anggota (SOKSI) yang banyak bisa mengetuk pintu warga sebanyak-banyaknya selama 60 hari ke depan," kata Kang Emil setelah menghadiri acara Konsolidasi Pemenangan RIDO (Ridwan Kamil-Suswono) DEPIDAR VIII SOKSI Jakarta, Minggu (29/9/2024).

Selain blusukan, Kang Emil mengaku punya strategi lain untuk memenangkan Pilkada Jakarta. Yakni dengan melakukan kampanye lewat media sosial.

Untuk itu, Ridwan Kamil -Suswono (RIDO) juga menggaet influencer dalam mensosialisasikan program-programnya, baik melalui blusukan, maupun sosial media.

"Media sosial ini kami berharap dari public figure. Kalau blusukan itu kan butuh energi fisik, itu biar saya dan tim inti yang bekerja. Kita butuh influencer karena semua orang di Jakarta pegang handphone," ucapnya.