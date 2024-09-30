Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Dipecat dan Diganti Jadi Anggota DPR, Tia Rahmania Bakal Laporkan PDIP ke Bawaslu

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Senin, 30 September 2024 |06:54 WIB
Dipecat dan Diganti Jadi Anggota DPR, Tia Rahmania Bakal Laporkan PDIP ke Bawaslu
Tia Rahmania (Foto: istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Eks Anggota DPR RI terpilih periode 2024-2029 Dapil Banten 1 dari Fraksi PDI Perjuangan, Tia Rahmania berencana akan mengadu ke Bawaslu pada hari ini, Senin (30/9/2024).

Pengaduan dilayangkan Tia buntut pergantian dirinya sebagai anggota legislatif terpilih oleh PDI Perjuangan. "Rencanya akan membuat laporan ke Bawaslu," kata kuasa hukum Tia Rahmania, Purbo Asmoro saat dihubungi, Minggu (29/9/2024).

Purbo menjelaskan, alasan pelaporan itu didasari atas tindakan PDI Perjuangan yang mengganti kliennya sebagai anggota DPR RI terpilih oleh PDI Perjuangan. "Terkait dengan pergantian Ibu Tiah sebagai calon terpilih tidak sah," ucap Purbo.

Sekedar informasi, PDI Perjuangan telah mengganti Tia Rahmania sebagai anggota DPR RI terpilih dengan Bonnie Triyana. Pergantian karena PDI Perjuangan menganggap Tia telah melanggar kode etik dan menggelembungkan suara di Pileg 2024.

Juru Bicara PDIP Chico Hakim menjelaskan kasus itu berawal ketika Bawaslu Banten memutus 8 PPK di 8 Kecamatan di Dapil Banten 1 (Lebak-Pandeglang) terbukti bersalah melakukan tindak pelanggaran penggelembungan suara yang menguntungkan Tia pada 13 Mei 2024.

 

Halaman:
1 2
      
