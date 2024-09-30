Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mantapkan Kemenangan Ahmad Ali di Pilgub Sulteng, Tim Koalisi Beramal Serbu Kota Palu

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Senin, 30 September 2024 |08:44 WIB
Mantapkan Kemenangan Ahmad Ali di Pilgub Sulteng, Tim Koalisi Beramal Serbu Kota Palu
Tim Koalisi Beramal Kota Palu memasifkan konsolidasi bersama masyarakat untuk memastikan kemenangan calon Gubernur Ahmad Ali. (Foto: istimewa)
Jakarta-Tim Koalisi Beramal (Bersama Ahmad HM Ali-Abdul Karim Aljufri) Kota Palu memasifkan konsolidasi bersama masyarakat untuk memastikan kemenangan calon gubernur nomor urut 1 pada pemungutan suara 27 November 2024 mendatang.

Tim Koalisi Beramal menggelar pertemuan dengan masyarakat di sejumlah tempat, termasuk di Kelurahan Silae, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu pada Sabtu, 28 September 2024 kemarin. Kemudian konsolidasi di Kelurahan Besusu Tengah, Kecamatan Palu Timur dan Kelurahan Palupi, Kecamatan Tatanga pada Minggu, 29 September 2024 hari ini.

Kegiatan itu diselenggarakan oleh seluruh tim Koalisi Beramal Kota Palu untuk mensosialisasikan sekaligus memperkuat kemenangan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sulteng nomor urut 1, Ahmad Ali-Abdul Karim Aljufri.

Juru kampanye Beramal, Dedy Irawan menyampaikan, konsolidasi ini dalam rangka pelaksanaan kampanye resmi sebagaimana yang telah diatur PKPU RI.

"Kampanye Beramal partai koalisi pendukung Ahmad Ali dan Abdul Karim Aljufri telah mempersiapkan 10 titik pertemuan pertama yang tersebar di berbagai kelurahan dan dihadiri oleh jurkam (juru kampanye) tingkat provinsi dan jurkam tingkat kota," tutur Dedy.

Di Kelurahan Palupi, Koalisi Beramal Kota Palu melakukan kampanye terbatas dengan menghadirkan 200 peserta.

Pada kesempatan itu, kampanye terbatas menghadirkan jurkam propinsi Sauki Maskati dan Jurkam Kota Palu Ferry.

"Kampanye ini juga dihadiri oleh semua perwakilan partai koalisi. 10 perwakilan partai semua hadir," kata dia

(Fitria Dwi Astuti )

      
