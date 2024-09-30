Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Detik-Detik Video Perwira TNI AL Gadungan Memperkenalkan Diri di Monas

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Senin, 30 September 2024 |13:40 WIB
Detik-Detik Video Perwira TNI AL Gadungan Memperkenalkan Diri di Monas
Detik-Detik Video Perwira TNI AL Gadungan Memperkenalkan Diri di Monas
A
A
A

JAKARTA - Detik-detik video perwira TNI AL gadungan memperkenalkan diri di Monas, akan dibahas dalam artikel kali ini. Pelaku bernama Jefri Ga Koro, asal Nusa Tenggara Timur (NTT).

Komandan Polisi Militer Angkatan Laut (Danpomal) Lantamal VII Kupang, Letkol Laut (PM) Catur Dono Wibowo mengungkap, pelaku yang merupakan warga sipil sengaja membeli atribut TNI AL di Pasar Turi Surabaya.

"Penipuan dilakukan pelaku sekitar bulan Agustus 2024 lalu dan korban penipuan segera melaporkan penipuan tersebut kepada Pomal Lantamal VII," kata Catur Dono kepada wartawan, Minggu (29/9/2024).

Jefri ditangkap karena nekat menyamar menjadi anggota perwira TNI AL gadungan saat acara gladi upacara HUT ke-79 TNI di Monas.

Saat itu, pelaku mengenakan Pakaian Dinas Harian (PDH) TNI AL lengkap dengan atribut pangkat Letnan Dua (Letda). Bahkan dia sempat membuat video perkenalan diri di media sosial menggunakan bahasa Inggris yang diambil di lokasi.

Video perkenalan TNI gadungan yang dibuat oleh Jefri menarik perhatian publik karena ia terlihat percaya diri mengenakan seragam TNI AL, lengkap dengan berbagai tanda dan brevet yang terlihat sekilas tampak asli. Jefri juga juga menyisipkan kata-kata mutiara yang disampaikan untuk Indonesia, dengan harapan dapat memotivasi masyarakat.

 

Halaman:
1 2
      
