Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Musim Hujan di Indonesia Akan Dibarengi Fenomena La Nina, Apa Dampaknya?

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 30 September 2024 |13:54 WIB
Musim Hujan di Indonesia Akan Dibarengi Fenomena La Nina, Apa Dampaknya?
Cuaca hujan (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengungkapkan, musim hujan periode tahun 2024-2025 akan dibarengi dengan fenomena La Nina. Lalu, apa dampaknya?

“Di musim hujan tahun ini ada potensi La Nina namun dengan intensitas lemah. Namun demikian, walaupun intensitasnya lemah bukan berarti kita lengah gitu ya,” kata Kepala Pusat Informasi Perubahan Iklim BMKG, Fachri Radjab dalam Konferensi Pers secara virtual, Senin (30/9/2024).

La Nina secara umum dapat menyebabkan terjadinya peningkatan akumulasi jumlah curah hujan bulanan di Indonesia. Meski begitu, dampak La Nina tidak akan seragam di seluruh wilayah Indonesia. Fachri pun meminta semua pihak untuk mengantisipasi potensi bencana hidrometeorologi basah seperti banjir, banjir bandang, dan longsor.

“Tetap waspada dan kesiapsiagaan tetap kita perkuat untuk mengantisipasi potensi terjadinya bencana hidrometeorologi basah seperti banjir, banjir bandang dan longsor,” pintanya.  

Sementara itu, Fachri mengatakan, bahwa musim hujan di Indonesia datangnya berbeda-beda setiap wilayah. Oleh karena itulah BMKG membuat Zona Musim atau ZOM. “Di seluruh Indonesia ada 699 zona musim, di mana tiap ZOM itu punya karakteristiknya sendiri-sendiri kapan datang musimnya kapan puncak musimnya kapan berakhir musimnya itu juga berbeda-beda,” bebernya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Cuaca Fenomena La Nina BMKG
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/338/3174941//cuaca-migj_large.jpg
Ramalan Cuaca, Hujan Bakal Guyur Sebagian Jakarta Siang Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/337/3174938//gempa-FqJt_large.jpg
Gempa Dangkal M5,2 di Pantai Barat Sumatera, Ini Analisis BMKG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/337/3174666//gempa-1mrq_large.jpg
Gempa 4,0 Guncang Melonguane Sulut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/340/3174650//gempa-Svy1_large.jpg
Gempa Guncang Kabupaten Gayolues Aceh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/337/3174417//gempa_gorontalo-P9qh_large.jpg
Gempa M4,0 Guncang Gorontalo, Tak Berpotensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/338/3174376//gempa_di_kota_bogor-uER4_large.jpg
Kota Bogor Diguncang Gempa, Pusatnya di Darat!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement