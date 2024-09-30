Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bawaslu: Memilih Kotak Kosong Beda dengan Tidak Memilih, Datang ke TPS!  

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Senin, 30 September 2024 |14:03 WIB
Bawaslu: Memilih Kotak Kosong Beda dengan Tidak Memilih, Datang ke TPS!  
Ilustrasi
A
A
A

JAKARTA - Anggota Bawaslu RI Totok Hariyono menyebut memilih kotak kosong adalah bentuk tidak menghendaki peserta pilkada sebagai pemimpin. 

“Kotak kosong adalah pilihan yang dipilih oleh pemilih sebagai bentuk tidak menghendaki calon peserta pemilihan sebagai pemimpin,” kata Totok dalam keterangan, dikutip Senin (30/9/2024).

Dia menegaskan, memilih kotak kosong dan tidak memilih memiliki nilai yang berbeda. Maka dari itu ia berharap masyarakat harus datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk memilih walaupun itu pilihnya kotak kosong.

“Tidak memilih berbeda dengan memilih kotak kosong, tetap dihitung sedangkan yang tidak memilih dimasukan ke dalam kategori golongan putih (golput), oleh karena itu datang ke TPS dan lakukan pencoblosan,” tuturnya.

Dia juga mengingatkan, untuk mengawasi kontestasi atau pemilihan serentak di daerah masing-masing termasuk di daerah yang melawan kotak kosong.

“Kejahatan yang tertinggi dalam demokrasi yaitu mencuri suara, menjadi musuh bersama kita termasuk di daerah Jawa Timur yang melawan kotak kosong juga,” ungkap Totok.

Sebagai informasi, dalam pilkada Serentak 2024, berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU) hingga tanggal 28 September 2024, terdapat 31 daerah, paslon tunggal melawan kotak kosong.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
KPU Bawaslu Pilkada Pilkada 2024
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/337/3173183//subhan-uCm1_large.jpg
Wapres Gibran Tidak Hadir, Mediasi Gugatan Ijazah Ditunda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/337/3171400//roy_suryo-QOsU_large.jpg
KPU Cabut Aturan Rahasiakan Dokumen Capres-Cawapres, Roy Suryo: Takut Di-Nepal-kan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/337/3170370//ketua_kpu_ri_mochammad_afifuddin-EczV_large.jpg
KPU Minta Maaf Sempat Tutupi Dokumen Persyaratan Capres-Cawapres
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/337/3170320//ketua_kpu_ri_mochammad_afifuddin-rbSh_large.jpg
Breaking News! KPU Batalkan Aturan Ijazah Capres-Cawapres yang Tak Boleh Dibuka Publik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/337/3170247//rifqinizamy-bGEC_large.jpg
DPR Kritik KPU: Dokumen Syarat Capres-Cawapres Harusnya Dibuat Sebelum Tahapan Pemilu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/337/3170091//prabowo-1Zfh_large.jpg
KPU Rahasiakan Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, Istana Buka Suara!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement