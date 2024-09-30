Survei Pilgub Sulteng Awal September: Ahmad Ali Ungguli Paslon Lain

, Jurnalis-Senin, 30 September 2024 |14:08 WIB

Survei Ahmad Ali Konsisten Unggul dari Pasangan Lain di Pilgub Sulteng (Foto: Dok Istimewa)

Jakarta-Calon gubernur Sulawesi Tengah Ahmad Ali konsisten unggul dalam survei elektabilitas di pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024.

Survei terbaru Indikator Politik Indonesia periode Agustus - September masih menempatkan politisi Nasdem itu berada di posisi teratas.

Berdasarkan data, Ahmad Ali unggul di seluruh simulasi atas Anwar Hafid dan Rusdy Mastura.

Dalam simulasi 3 pasangan antara Ahmad Ali-Abdul Karim Aljufri, Anwar-Reny dan Rusdy Mastura-Sulaiman Agusto, hasilnya pasangan Beramal (Bersama Ahmad Ali-Abdul Karim Aljufri) berada di urutan teratas.

Dalam simulasi 3 pasangan, Ahmad Ali-Abdul Karim Aljufri menempati posisi tertinggi dengan 32 persen.

Sementara itu, dalam simulasi 2 pasang antara Ahmad Ali-Abdul Karim Aljufri dengan Anwar-Reny, pasangan Ahmad Ali-Abdul Karim Aljufri juga unggul telak.