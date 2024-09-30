Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Pengamat Nilai Program Pertanian Ahmad Ali-Abdul Karim adalah Solusi Efektif Masalah di Sulteng

Fitria Dwi Astuti-Senin, 30 September 2024 |14:26 WIB
Okezone-Pengamat Komunikasi Politik Pusat Kajian Pembangunan Daerah (PKPD), Lukman Arifianto mengapresiasi Program pertanian dan ketahanan pangan dari pasangan nomor urut 1 di Pilkada Sulawesi Tengah, Ahmad Ali dan Abdul Karim Aljufri

Menurutnya, program ini dapat menjadi solusi efektif untuk mengkonversi tingkat kemiskinan dan ketegangan sosial di Sulawesi Tengah

“Selanjutnya fokus argumentasi pada ranah pertanian dan ketahanan-suplai pangan dari Ahmad Ali-Abdul Karim bisa menjadi salah satu solusi efektif untuk mengonversi tingkat kemiskinan dan ketegangan sosial sehingga berdampak menurunkan angka kriminalitas dan kekerasan di Sulteng.” ujarnya  pada Senin (30/9/24)

Menurutnya, misi paslon yang dikenal dengan singkatan Beramal ini menjadi penyuplai bahan pangan di IKN adalah sebuah hal yang sangat realistis

“Sulteng bahkan secara terukur dapat memiliki pencapaian tersendiri dalam peningkatan kesejahteraan daerah di masa depan lewat strategi pasangan Ahmad Ali-Abdul Karim dengan target menjadi penyuplai bahan pangan terbesar ke IKN," ucapnya

