Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tok! DPR Sahkan 5 UU Kerja Sama Pertahanan RI dengan Negara Sahabat

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Senin, 30 September 2024 |14:23 WIB
Tok! DPR Sahkan 5 UU Kerja Sama Pertahanan RI dengan Negara Sahabat
Rapat paripurna DPR RI mengesahkan 5 RUU Kerja Sama Pertahanan Negara (Okezone.com/Achmad)
A
A
A

JAKARTA - DPR RI sepakat mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Pertahanan RI dengan lima negara dalam rapat paripurna. Adapun kelima RUU itu terkait kerja sama internasional di bidang pertahanan dengan negara India, Brasil, Emirat Arab, Kamboja hingga Prancis.

Kesepakatan pengesahan itu diambil dalam rapat paripurna terakhir DPR RI periode 2019-2024 yang digelar pada Senin (30/9/2024).

Kesepakatan diambil bermula kala Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid, memaparkan hasil pembahasan RUU kerja sama pertahanan dengan negara lain. Kesepakatan itu diambil saat Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menghadiri rapat kerja (Raker) Komisi I DPR RI, Kamis 26 September 2024. 

"Apakah lima RUU tentang ratifikasi perjanjian internasional bidang pertahanan sebagaimana yang telah kami sebutkan di atas dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?" ujar Ketua DPR RI Puan Maharani dalam forum yang langsung disambut seruan setuju dari para peserta rapat.

Adapun kelima RUU kerja sama pertahanan RI dengan negara lain sebagai berikut:

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/337/3174930//tni-2Esp_large.jpg
DPR Dorong Kemajuan TNI Diarahkan Kesiapan Pertahanan Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/337/3174434//pemerintah-9suJ_large.jpeg
Zulhas Sebut Udang Terkontaminasi Radioaktif Aman Dikonsumsi, DPR: Menyesatkan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/337/3174423//ketua_bksap_dpr_ri_mardani_ali_sera-9Fmr_large.jpg
Kapal Misi Gaza Dibajak Israel! DPR: Mereka Pejuang Kemanusiaan untuk Palestina!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/337/3174288//pkb-u1eK_large.jpg
Wakil Ketua Baleg DPR Ahmad Iman Syukri Raih Gelar Doktor Desa dari UI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/25/3174228//maria_carey-Yw8n_large.jpg
Siap Konser, Mariah Carey Terpukau Lihat Ondel-Ondel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/337/3174184//program_makan_bergizi_gratis-aDhw_large.jpg
Komisi II DPR Usulkan Pelibatan Aktif Pemda dalam Program MBG
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement