Gunung Lewotobi Laki-laki Erupsi, Luncurkan Abu 1.000 Meter

JAKARTA - Gunung Lewotobi Laki-laki kembali mengalami erupsi siang ini, Senin (30/9/2024), pukul 15.14 WITA. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) melaporkan gunungapi meluncurkan abu vulkanik setinggi 1000 meter di atas puncak.

Diketahui, Gunung Api Lewotobi Laki-laki terletak di Kab/Kota Flores Timur, Nusa Tenggara Timur dengan posisi geografis di Latitude -8.5389°LU, Longitude 122.7682°BT dan memiliki ketinggian 1584 mdpl. Saat ini, status Gunung Lewotobi Laki-laki siaga atau level III.

“Terjadi erupsi G. Lewotobi Laki-laki pada hari Senin, 30 September 2024, pukul 15:14 WITA dengan tinggi kolom abu teramati ± 1000 m di atas puncak (± 2584 m di atas permukaan laut),” ungkap Petugas Pos Pengamatan Gunung Api, Emanuel Rofinus Bere dalam keterangannya.