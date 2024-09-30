Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gunung Lewotobi Laki-laki Erupsi, Luncurkan Abu 1.000 Meter

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 30 September 2024 |14:46 WIB
Gunung Lewotobi Laki-laki Erupsi, Luncurkan Abu 1.000 Meter
Gunung Lewotobi Laki-laki Erupsi (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Gunung Lewotobi Laki-laki kembali mengalami erupsi siang ini, Senin (30/9/2024), pukul 15.14 WITA. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) melaporkan gunungapi meluncurkan abu vulkanik setinggi 1000 meter di atas puncak.

Diketahui, Gunung Api Lewotobi Laki-laki terletak di Kab/Kota Flores Timur, Nusa Tenggara Timur dengan posisi geografis di Latitude -8.5389°LU, Longitude 122.7682°BT dan memiliki ketinggian 1584 mdpl. Saat ini, status Gunung Lewotobi Laki-laki siaga atau level III. 

“Terjadi erupsi G. Lewotobi Laki-laki pada hari Senin, 30 September 2024, pukul 15:14 WITA dengan tinggi kolom abu teramati ± 1000 m di atas puncak (± 2584 m di atas permukaan laut),” ungkap Petugas Pos Pengamatan Gunung Api, Emanuel Rofinus Bere dalam keterangannya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/340/3174373//gunung_semeru_erupsi-BXrA_large.jpg
Gunung Semeru Erupsi, Kolom Letusan Capai 500 Meter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/337/3173797//gunung_meletus-Al3F_large.jpg
Gunung Lewotobi Laki-Laki Meletus Dahsyat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/337/3172984//gunung_lewotobi_laki_laki-MnIA_large.jpg
Gunung Lewotobi Laki-Laki Meletus, Muntahkan Abu Vulkanik Setinggi 1.200 Meter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/340/3172541//gunung_meletus-xDUq_large.jpg
Gunung Lewotobi Laki-Laki Meletus, Waspada Abu Vulkanik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/337/3171444//gunung_lewotobi_laki_laki-v0JV_large.jpg
Breaking News! Gunung Lewotobi Laki-Laki Meletus Dahsyat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/337/3171428//gunung_lewotobi-g4Et_large.jpg
Gunung Lewotobi Laki-Laki Delapan Kali Erupsi, Waspada Banjir Lahar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement