Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sidang Pungli Rutan KPK, Saksi Ungkap Setoran Harus Dibayar pada Awal Bulan 

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 30 September 2024 |15:16 WIB
Sidang Pungli Rutan KPK, Saksi Ungkap Setoran Harus Dibayar pada Awal Bulan 
Penjara (foto: freepik)
A
A
A

JAKARTA - Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan eks Sekretaris Dinas PUTR Sulawesi Selatan, Edy Rahmat sebagai saksi dalam kasus pungli rutan. Dalam sidang, Edy Rahmat menceritakan bahwa pembayaran setoran bulanan harus disetorkan sebelum tanggal 10.

Hal itu ia sampaikan secara virtual dari Lapas Kejari Makassar. Mulanya, Edy menceritakan ada petugas Rutan KPK yang menawarkan jasa pengacara saat dirinya menjalani penahanan di Rutan C1 KPK.

“Apa yang disampaikan petugas rutan pada saat itu?,” tanya jaksa di ruang sidang PN Tipikor Jakarta Pusat, Senin (30/9/2024).

“Cuma menawarkan pengacara pak,” jawab Edy.

“Saudara masih ingat siapa? Petugas rutan yang mendatangi saudara?,” tanya jaksa.

“Wardoyo Pak,” timpal Edy.

“Terus saudara jadi pakai pengacara yang direkomendasikan pak Wardoyo?,” tanya jaksa.

“Tidak pak,” timpal dia.

 

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Pungli Rutan KPK Pungli KPK KPK
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/337/3175108//kasus_korupsi_kuota_haji-zxKi_large.jpg
Eks Bendahara Amphuri Dicecar KPK Soal Pertemuan dengan Gus Yaqut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/337/3175083//deolipa_yumara_kuasa_hukum_linda_susanti-rEwI_large.jpg
Saksi TPPU Hasbi Hasan Minta KPK Kembalikan Emas dan Uang Asing yang Disita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/337/3175065//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-lUy6_large.jpg
KPK Panggil 16 Saksi Kasus Proyek Jalan di Sumut, Ada Wali Kota hingga Eks Bupati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/337/3174921//kpk-vkhl_large.jpg
KPK Periksa Gubernur Kalbar Ria Norsan Terkait Korupsi Jalan Mempawah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/337/3174899//kpk-2yFu_large.jpg
KPK Kembalikan Alphard yang Disita dari Noel Ebenezer, Ini Alasannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/337/3174852//nadiem_makarim-i168_large.jpg
Dibantarkan di RS, Begini Kondisi Nadiem Makarim Tersangka Korupsi Chromebook
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement