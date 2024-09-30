Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pembahasan Tak Selesai, DPR Sepakat RUU MK dan RUU PPRT Disahkan Oleh Periode Berikutnya

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Senin, 30 September 2024 |15:52 WIB
Pembahasan Tak Selesai, DPR Sepakat RUU MK dan RUU PPRT Disahkan Oleh Periode Berikutnya
Rapat Paripurna DPR
A
A
A

JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyepakati Revisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (RUU MK) dan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) disahkan oleh periode selanjutnya.

Hal itu disampaikan Ketua DPR RI Puan Maharani di dalam rapat paripurna terkakhir DPR RI Periode 2019-2024 pada Senin, 30 September 2024. Puan menyampaikan, pimpinan DPR RI telah mendapat surat dari Komisi III DPR RI pada 23 September 2024 yang menyampaikan bahwa pengesahan RUU MK dapat dilakukan pada periode selanjutnya.

"Pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi tanggal 26 September telah membahas surat pimpinan Komisi 3 perihal penyampaian RUU operan Komisi 3 DPR RI rapat konsultasi pengganti rapat bamus, memutuskan menyetujui RUU tentang perubahan keempat atas UU MK sebagai RUU operan Komisi III DPR RI yang pembahasan selanjutnya adalah di agendakan pembicaraan tingkat II pengambilan keputusan pada rapat paripurna masa keanggotaan DPR RI periode 2024-2029 dan keputusan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPR RI tanggal 30 September untuk mendapatkan persetujuan," tutur Puan.

Berdasarkan ketentuan pasal 256 Peraturan DPR RI tentang tata tertib, Puan mengatakan rapat paripurna merupakan forum tertinggi untuk mengambil kesepakatan. Atas dasar itu, Puan meminta kesepakatan pada anggota dewan yang hadir terkait pengesahan RUU MK dilakukan pada periode mendatang.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Paripurna DPR DPR RUU PPRT RUU MK
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/337/3174948//dpr-wGu0_large.jpg
2 Prajurit TNI Gugur saat Persiapan HUT Ke-80 TNI, DPR: Investigasi Menyeluruh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/320/3174774//ikan-MPqz_large.jpg
Dorong Konsumsi Ikan, DPR Desak UMKM Dilibatkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/337/3174402//anggota_komisi_i_dpr_ri_sukamta-3XqT_large.jpg
Aktivis Global Sumud Flotilla Ditangkap, DPR: Israel Langgar Hukum Internasional!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/25/3174341//ilustrasi-yhCH_large.jpg
Asap Rokok Bakal Ganggu Parisiwata Bali, Wisatawan Diminta Bijak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/337/3174050//puan-mzOk_large.jpg
DPR RI Desak Evaluasi Total Kontaminasi Radioaktif Cesium-137 di Cikande
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/320/3173961//ruu_bumn-qcDb_large.jpg
Tok! DPR Sahkan RUU BUMN Jadi UU pada Paripurna
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement