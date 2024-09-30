Musim Hujan Diprediksi Normal, BMKG: Tetap Waspada Bencana Hidrometeorologi

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi musim hujan pada periode tahun 2024 hingga 2025 akan normal. Meski begitu, potensi bencana hidrometeorologi basah seperti banjir, banjir bandang, hingga tanah longsor harus tetap diwaspadai.

“Secara umum, memang untuk musim hujan tahun 2024/2025 ini di seluruh Indonesia ya, kalau dilihat dari sifat hujannya sebagian besar wilayah Indonesia memang berada pada kategori sifat hujan yang normal ya. Normal artinya sama dengan rata-ratanya,” ujar Kepala Pusat Informasi Perubahan Iklim BMKG, Fachri Radjab dalam Konferensi Pers secara virtual, Senin (30/9/2024).

Lebih lanjut, Fachri mengatakan bahwa musim hujan di Indonesia datangnya berbeda-beda setiap wilayah. “Musim hujan di Indonesia memang datangnya tidak sama ya, berbeda-beda setiap wilayah. Oleh karena itulah BMKG membuat yang namanya zona musim atau ZOM,” bebernya.