HOME NEWS NASIONAL

Gus Ipul: Tak Ada Sejarahnya MLB di NU

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Senin, 30 September 2024 |16:10 WIB
Gus Ipul: Tak Ada Sejarahnya MLB di NU
Sekjen PBNU Saifullah Yusuf menegaskan MLB NU akan layu sebelum berkembang. (Foto: Okezone/Raka Novianto)
A
A
A

JAKARTA - Sekretaris Jendral (Sekjen) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan dalam sejarah tidak ada yang namanya Musyawarah Luar Baisa (MLB) Nahdlatul Ulama (NU). Gus Ipul merespons berkumpulnya ratusan Kiai di ponpes Rembang membahas persiapan MLB NU.

"Enggak. Enggak di NU itu enggak ada MLB. Enggak ada dalam sejarah NU ada MLB," kata Gus Ipul di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (30/9/2024). Dikatakan Gus Ipul, sejarahnya jika ada yang akan tidak berlanjut dan hilang begitu saja.

Dia percaya betul bahwa NU banyak yang menjaga. "Mereka adalah kyai kyai ulama yang pada dasarnya para kyai ulama itu tidak suka rebutan jabatan. Maka tidak pernah berhasil tidak akan pernah berhasil bagi mereka yang menginginkan MLB. Jadi gitu aja," tambah Gus Ipul.

Menanggapi adanya dugaan keikutsertaan PKB dalam pembentukan Muktamar Luar Biasa (MLB) NU, Gus Ipul memilih berteka teki. Dia hanya mengatakan jika di lihat figur figurnya publik bisa ngambil kesimpulan sendiri. 

Menurut dia, wacana MLB NU telah muncul sebelum pemilihan presiden (Pilpres) tahun 2024. Jika dibuka jejak digitalnya itu sudah jauh-jauh muncul. "Ya kita tunggu aja tapi kalau saya seyakin-yakinnya MLB tidak akan pernah ada di lingkungan Nahdlatul ulama," ungkapnya.

 

Halaman:
1 2
      
