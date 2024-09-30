Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Prakiraan Cuaca 38 Kota Besar saat Peringatan Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2024 Besok

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 30 September 2024 |16:48 WIB
Prakiraan Cuaca 38 Kota Besar saat Peringatan Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2024 Besok
BMKG. (Foto: Ist/Okezone)
JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan prakiraan cuaca di kota-kota besar seluruh Indonesia pada saat peringatan Hari Kesaktian Pancasila, besok 1 Oktober 2024.

Sejumlah wilayah mengalami hujan sedang hingga ringan pada pagi hari, saat upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober. Berikut prakiraan cuaca di 38 kota besar seluruh Indonesia:

1.Kota Banda Aceh

Dini hari: udara kabur

Pagi: udara kabur

Siang: berawan tebal

Malam: hujan ringan

2. Kota Medan

Dini hari: berawan

Pagi: berawan

Siang: hujan sedang

Malam: hujan ringan

3. Kota Pekanbaru

Dini hari: udara kabur

Pagi: petir

Siang: hujan ringan

Malam: hujan ringan

4. Kota Padang

Dini hari: kabut

Pagi: kabut

Siang: hujan petir

Malam: kabut

5. Kota Tanjung Pinang

Dini hari: hujan petir

Pagi: hujan sedang

Siang: hujan sedang

Malam: berawan tebal

6. Kota Jambi

Dini hari: udara kabur

Pagi: hujan ringan

Siang: hujan ringan

Malam: hujan petir

7. Kota Bengkulu

Dini hari: berawan

Pagi: udara kabur

Siang: hujan sedang

Malam: hujan sedang

8. Kota Palembang

Dini hari: udara kabur

Pagi: berawan tebal

Siang: hujan petir

Malam: berawan

9. Kota Pangkal Pinang

Dini hari: Hujan ringan

Pagi: Hujan petir

Siang: Hujan sedang

Malam: Hujan ringan

10. Kota Bandar Lampung

Dini hari: udara kabur

Pagi: berawan

Siang: cerah berawan

Malam: berawan

11. Kota Serang

Dini hari: berawan

Pagi: cerah berawan

Siang: berawan

Malam: hujan sedang

12. Kota Jakarta Pusat

Dini hari: berawan

Pagi: cerah berawan

Siang: berawan

Malam: berawan

13. Kota Bandung

Dini hari: berawan

Pagi: berawan

Siang: hujan petir

Malam: berawan

14. Kota Semarang

Dini hari: udara kabur

Pagi: cerah berawan

Siang: berawan

Malam: hujan sedang

 

