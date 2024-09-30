JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan prakiraan cuaca di kota-kota besar seluruh Indonesia pada saat peringatan Hari Kesaktian Pancasila, besok 1 Oktober 2024.
Sejumlah wilayah mengalami hujan sedang hingga ringan pada pagi hari, saat upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober. Berikut prakiraan cuaca di 38 kota besar seluruh Indonesia:
1.Kota Banda Aceh
Dini hari: udara kabur
Pagi: udara kabur
Siang: berawan tebal
Malam: hujan ringan
2. Kota Medan
Dini hari: berawan
Pagi: berawan
Siang: hujan sedang
Malam: hujan ringan
3. Kota Pekanbaru
Dini hari: udara kabur
Pagi: petir
Siang: hujan ringan
Malam: hujan ringan
4. Kota Padang
Dini hari: kabut
Pagi: kabut
Siang: hujan petir
Malam: kabut
5. Kota Tanjung Pinang
Dini hari: hujan petir
Pagi: hujan sedang
Siang: hujan sedang
Malam: berawan tebal
6. Kota Jambi
Dini hari: udara kabur
Pagi: hujan ringan
Siang: hujan ringan
Malam: hujan petir
7. Kota Bengkulu
Dini hari: berawan
Pagi: udara kabur
Siang: hujan sedang
Malam: hujan sedang
8. Kota Palembang
Dini hari: udara kabur
Pagi: berawan tebal
Siang: hujan petir
Malam: berawan
9. Kota Pangkal Pinang
Dini hari: Hujan ringan
Pagi: Hujan petir
Siang: Hujan sedang
Malam: Hujan ringan
10. Kota Bandar Lampung
Dini hari: udara kabur
Pagi: berawan
Siang: cerah berawan
Malam: berawan
11. Kota Serang
Dini hari: berawan
Pagi: cerah berawan
Siang: berawan
Malam: hujan sedang
12. Kota Jakarta Pusat
Dini hari: berawan
Pagi: cerah berawan
Siang: berawan
Malam: berawan
13. Kota Bandung
Dini hari: berawan
Pagi: berawan
Siang: hujan petir
Malam: berawan
14. Kota Semarang
Dini hari: udara kabur
Pagi: cerah berawan
Siang: berawan
Malam: hujan sedang