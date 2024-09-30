Mundur Sebagai Anggota DPR RI Terpilih, Arteria Dahlan Pasrah Serahkan Kursinya ke Cucu Soekarno

JAKARTA - Politikus PDI Perjuangan Arteria Dahlan mundur dari anggota legislatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terpilih periode 2024-2029. Ia menyerahkan kursi DPR kepada cucu presiden RI pertama, Soekarno, Hendra Rahtomo atau dikenal Romy Soekarno.

Arteria tak masalah bila harus mundur dari kursi DPR RI periode 2024-2029. Pasalnya, ia merasa dibesarkan oleh pimpinan PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri hingga Taufiq Kiemas.

"Saya disini bukan untuk apa-apa, selain ditugaskan, katanya untuk bekerja. Ibu Mega itu kan manajer, dia tahu mana yang pas dan mana yang kurang pas,” tutur Arteria saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (30/9/2024).

“Ya mungkin saat ini ya, ada pekerjaan-pekerjaan khusus yang memang akan di-deliver kepada Mas Romi,"sambungnya.

Arteria pun menerima keputusan partainya yang menggantikan dirinya dengan Romi. Sebagai petugas partai, ia hanya bisa menjalani keputusan PDI Perjuangan.

"Apalagi penggantinya kan, Mas Romi, bagian daripada Royal Family. Saya disini ya sebagai petugas partai. Saya di sini bekerja untuk melayani Ibu Ketua Umum dan keluarga besarnya," terang Arteria Dahlan.