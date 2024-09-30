Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

5 Rekomendasi Pansus Haji DPR, Revisi Undang-Undang hingga Tunjuk Menag Kompeten

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Senin, 30 September 2024 |17:11 WIB
5 Rekomendasi Pansus Haji DPR, Revisi Undang-Undang hingga Tunjuk Menag Kompeten
Pemaparan hasil Pansus Haji dalam rapat paripurna DPR RI (Okezone.com/Achmad)
A
A
A

JAKARTA - Pansus Angket Haji DPR RI mengeluarkan lima rekomendasi atas hasil penyelidikan dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan ibadah haji 2024. Mereka minta revisi undang-undang terkait haji hingga menyarankan agar Presiden menunjuk menteri agama (Menag) yang cakap dan kompeten.

Rekomendasi itu dibacakan langsung oleh Ketua Pansus Angket Haji DPR RI Nusron Wahid saat paparkan hasil kinerja Pansus Haji DPR RI dalam rapat paripurna terakhir ke-8 Masa Persidangan I DPR RI periode 2019-2024 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/9/2024). 

"Pertama, dibutuhkan revisi terhadap UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dan UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji dengan mempertimbangkan kondisi kekinian yang terjadi dalam regulasi dan model pelaksanaan ibadah haji yang ada di Arab Saudi," kata Nusron.

Kedua, lanjut Nusron, diperlukan sistem yang lebih terbuka dan akuntabel dalam penetapan kuota haji, terutama dalam ibadah haji khusus termasuk pengalokasian kuota tambahan. Ia berkata, setiap keputusan yang diambil harus didasarkan pada peraturan yang jelas dan dinformasikan secar terbuka kepada publik.

"Ketiga, dalam pelaksana ibadah haji khusus, Pansus merekomendasikan hendaknya dalam pelaksanaan mendatang peranan negara dalam fungsi kontrol terhadap penyelenggaraan ibadah haji khusus harus lebih diperkuat dan dioptimalkan," tutur Nusron.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/337/3174930//tni-2Esp_large.jpg
DPR Dorong Kemajuan TNI Diarahkan Kesiapan Pertahanan Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/337/3174434//pemerintah-9suJ_large.jpeg
Zulhas Sebut Udang Terkontaminasi Radioaktif Aman Dikonsumsi, DPR: Menyesatkan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/337/3174423//ketua_bksap_dpr_ri_mardani_ali_sera-9Fmr_large.jpg
Kapal Misi Gaza Dibajak Israel! DPR: Mereka Pejuang Kemanusiaan untuk Palestina!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/337/3174288//pkb-u1eK_large.jpg
Wakil Ketua Baleg DPR Ahmad Iman Syukri Raih Gelar Doktor Desa dari UI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/337/3174184//program_makan_bergizi_gratis-aDhw_large.jpg
Komisi II DPR Usulkan Pelibatan Aktif Pemda dalam Program MBG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/337/3174084//dpr_ri-7EPH_large.jpg
Setahun, DPR Hanya Sahkan 16 UU Tapi Ratusan Kali Kunker!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement