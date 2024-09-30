Ratusan Ribu Pasukan Elite Tiga Matra Ikuti Perayaan HUT ke-79 TNI di Monas

JAKARTA - Sebanyak 100 ribu pasukan elite akan mengikuti upacara HUT ke-79 TNI di kawasan Monumen Nasional (Monas) Jakarta Pusat, pada 5 Oktober 2024 mendatang. Ratusan ribu pasukan tersebut berasal dari tiga matra.

Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal TNI Hariyanto mengatakan, selain pasukan, akan hadir perangkat pendukungnya.

"Untuk pasukan yang tergelar dalam kegiatan HUT ke-79 TNI dengan seluruh perangkat dan pendukungnya sebanyak 100 ribu orang," kata Hariyanto kepada wartawan, Senin (30/9/2024).

Tidak hanya pasukan, Hariyanto mengatakan, perayaan HUT ke-79 TNI itu juga akan diramaikan dengan ribuan alat utama sistem persenjataan (alutsista) canggih berbagai jenis.

"Alutsista yang tergelar mengikuti upacara defile sebanyak 1.059 Rantis dan mobil antik," kata Hariyanto.

Hariyanto memerinci, rangkaian acara pada 5 Oktober mendatang akan dimulai dengan persiapan upacara, upacara parade, demontrasi hingga panggung hiburan rakyat.

"Sedangkan rangkaian acara mulai dari Persiapan upacara, upacara parade, demontrasi, devile pasukan, dan alutsista ditambah panggung hiburan rakyat, makan gratis dan pembagian sembako,"pungkasnya.

(Fahmi Firdaus )